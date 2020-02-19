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Arabacıoğlu “Yüzleşme” isimli kitabını Başbakan Tatar’a takdim etti

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Başbakan Ersin Tatar, bugün Başbakanlıkta Dr. Mustafa Arabacıoğlu’nu kabul ederek görüştü. Kabulde Arabacıoğlu, “Yüzleşme” adlı kitabını Başbakan Ersin Tatar’a takdim etti.
Arabacıoğlu “Yüzleşme” isimli kitabını Başbakan Tatar’a takdim etti

Başbakan Ersin Tatar, bugün Başbakanlıkta Dr. Mustafa Arabacıoğlu’nu kabul ederek görüştü. Kabulde Arabacıoğlu, “Yüzleşme” adlı kitabını Başbakan Ersin Tatar’a takdim etti.

Uzun yıllar bakanlık ve milletvekilliği görevinde bulunmuş eski siyasetçilerden Dr. Mustafa Arabacıoğlu, Annan Planı sürecinde yaşananları konu alan “Yüzleşme” adıyla yazdığı kitabını Başbakan Ersin Tatar’a takdim etti.

Başbakan Ersin Tatar, Dr. Mustafa Arabacıoğlu’na teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

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