ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, YÖK Akademik Yılı  Açılış  Törenine Katıldı.

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından TC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2023-2024 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, 9 Ekim Çarşamba günü, 2023-2024 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Toplu Akademik Yıl Açılış Törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve devlet erkanının yanı sıra Bakanlar, YÖK üyeleri, ilgili Kurum Başkanları, Büyükelçiler ve bütün üniversite rektörleri ile öğrenciler katıldı. ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı ve diğer üniversite rektörleri birlikte törende hazır bulundu.