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“Aşılama Polionun Önlemesinde Oldukça Etkilidir”

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“Aşılama Polionun Önlemesinde Oldukça Etkilidir”
“Aşılama Polionun Önlemesinde Oldukça Etkilidir”

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Yeni Doğan Uzmanı Yard. Doç. Dr. Seyhan Erişir Oygucu polionun, halk arasında bilinen ismiyle çocuk felcinin,  polio virüs tarafından oluşturulan ve ölüme ve kalıcı sakatlıklara yol açan bir enfeksiyon hastalığı olduğunu açıkladı.  

 

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Dünya  Polio Günü  sebebiyle bir açıklama yapan Oygucu, polio virüsün çoğunlukla 5 yaş altındaki çocuklarda enfeksiyona neden olduğunu ve sinir sistemini tutarak kaslarda kalıcı felce yol açtığını belirtti.  1940 ve 1950’li yıllarda dünyada yaklaşık 2 milyon insanın polio nedeniyle hayatını kaybettiğini veya sakat kaldığını ifade eden Yard. Doç. Dr. Seyhan Erişir Oygucu, 1954 yılında Jonas Edward Salk tarafından inaktive polio aşısı ve Albert Sabin tarafından ağızdan uygulanan canlı polio aşılarının bulunması ve dünya çapında uygulanmaya başlanması ile görülen vaka sayılarında belirgin düşme sağlandığını belirtti.

24 Ekim Dünya Polio Günü İle Çocuk Felci Konusunda Farkındalığı Artırmak Amaçlanmaktadır

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Yeni Doğan Uzmanı Yard. Doç. Dr. Seyhan Erişir Oygucu  24 Ekim’in , çocuk felci ile ilgili farkındalığı artırmak ve bu hastalığın yeryüzünden tamamen silinmesi amacıyla ilk kez Rotary Vakfı tarafından Dünya Polio Günü olarak ilan edildiğini hatırlattı.  Yard. Doç. Dr. Seyhan Erişir Oygucu, Global Polio Eradikasyon İnisiyatifi’nin yönetici üyesi olan Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) 1988 yılında çocuk felci eradikasyon programını başlatması ile o dönem dünyada bildirilen vaka sayısı 350.000 iken 2013 yılında bu sayının 407’ye düşmesi ile, çocuk felcinin görülme sıklığının %99 oranında azaltılmış olduğunu vurguladı. Bu sonuçların aşılamanın bu hastalığı önlemede ne kadar etkili olduğunu gösterdiğini belirten Oygucu,  WHO’nun güncel verilerine göre 3 ülkede( Afganistan, Nijerya ve Pakistan) hala endemik olarak görüldüğünü söyledi. Bunun sebebinin bu ülkelerde hala bazı çocuklara ülke koşulları nedeniyle ulaşılamamış olması ya da ailelerin yanlış inançlar nedeniyle çocuklarını aşılatmamaları olduğunun altını çizen Yard. Doç. Dr. Seyhan Erişir Oygucu, WHO’nun Uluslararası Seyahat ve Sağlık Departmanı’nın bu ülkelere seyahat edecek olan kişileri çocuk felcine karşı tam aşılı olmalarını ve 4 haftadan uzun ziyaret yapacak olan kişilerin ek doz polio aşısı yaptırmalarını önerdiğini kaydetti.

 Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Yeni Doğan Uzmanı Yard. Doç. Dr. Seyhan Erişir Oygucu örnek olarak Türkiye verilerine de değinerek  Sağlık Bakanlığı Aşılama Programı sayesinde 1980 yılından beri polio vakası bildirilmediğini söyledi. Sağlık Bakanlığı’nın aşı takvimine göre tüm çocukların 2, 4, 6 ve 18. aylarında çocuk felcine karşı aşılanmakta olduğunu söyleyen ve  ayrıca aşı kampanyaları ile toplumsal bağışıklık sağlandığını dile getiren Oygucu sözlerinin sonunda “ aşılama sayesinde yeryüzünden silinen çiçek hastalığında olduğu gibi polio virüsü de yeryüzünden silinene kadar aşılamaya devam edilmelidir” dedi. 

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