Astronot uzaydan eşinin banka hesaplarına girmekle suçlanıyor

McClain boşanmak üzere olduğu kocasının banka hesaplarına Uluslararası Uzay İstasyonu’nu (ISS) kullanarak girmekle suçlanıyor.

McClain’in eşi Summer Worden banka hesabına NASA’ya bağlı bir bilgisayardan uzay istasyonu aracılığıyla bağlanıldığını iddia etti. İddia üzerine Dünya’ya dönen eşi McClain hesabı incelediğini kabul etti. Faturalar ve Worden’ın birlikte büyüttükleri oğlunun bakımı için yeterince para olup olmadığını kontrol etmek istediğini söyledi. Worden’ın Federal Ticaret Komisyonu’na şikayeti sonrası NASA Teftiş Kurulu inceleme başlattı.

NASA yetkilisi ise space.com’daki açıklamasında ”McClain başarılı bir askeri kariyere sahip. Irak savaşında gösterdiği başarılarıyla NASA’nın en iyi astronotlarından biri oldu. NASA, çalışanlarının özel hayatıyla ilgilenmez” dedi.

Bu olayın ‘uzaydan işlenen ilk suç olabileceği’ belirtiliyor. Uzay hukukuna göre ise bir astronotun işlediği suç ülkesinin hukuk kurallarına göre uygulanıyor.