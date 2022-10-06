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"Atacağınız adımlara dikkat edin"

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Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği, “Kuzey-Güney  geçiş kapılarının kapanabilir” söylemleri üzerine açıklama yaptı.
"Atacağınız adımlara dikkat edin"

Cumhurbaşkanlığı ve hükümet yetkililerini uyaran Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği, “Atacakları adımlarda çok dikkatli olmalarını tavsiye ederiz.” dedi.

Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği’nin açıklamasının tamamı şöyle:

 

   " Son günlerde bazı siyasi erkler tarafından gündeme gelen Kuzey-Güney  geçiş kapılarının kapanabilir söylemleri nedeni ile buradan gerek Cumhurbaşkanlığı makamına gerekse hükümete bazı bilgileri tekrardan hatırlatma gereği doğmuş bu nedenle de aşağıdaki açıklamamızda da belirttiğimiz unsurlar umarız ilgililer tarafından dikkate alınır ve atılacak olası bir yanlış adımın doğuracağı sonuçların  yaratacağı olayların sorumlusu olacaklarının farkında olurlar.

Bilindiği üzere Güney Kıbrıs’ta yıllar içinde bir çok sektörde çalışan Kıbrıs Türk emekçisi bulunmakta ve yıllar içinde gerek sosyal hakları gerekse ailelerinin yaşamını idame ettirdiği kazancını sağlamaktadır.  Bugün Güneyde çalışan kesim küçümsenemeyecek bir sayıda olmakla birlikte bugünlerde gündeme gelen kapıların geçişlere kapatılacak söyleminin gerçekleşmesi durumunda etkilenecek olan kesimin çalışanların ailesi ile birlikte 30 bin kişi ve üzeri olacağının yukarıda belirttiğimiz makamlar tarafından bilinmediğini veya göz ardı edildiğini bu nedenle ilgili makamların atacakları adımlarda çok dikkatli olmalarını tavsiye ederiz.

      Yine anlaşılan o ki ilgili makamların yine bilmediği veya onlar için önem arz etmese de  KKTC ekonomisine yılda 80 milyon Euro  döviz girdisi kattığımızı da bir kez daha hatırlatmak isteriz. 

        Bundan önceki açıklamalarımızda da bahsettiğimiz gibi siyasiler tarafında atılacak olan adımlarda bizleri hiç bir şekilde siyasi  malzeme yapmalarına müsaade etmeyeceğimiz gibi hiçbir siyasi oluşumun da kuyruğunda maşrapa olmayacağız.

        Bu nedenle pandemi döneminde bizlere yaşatılan sıkıntılı sürecin bir daha yaşatılmaması adına  ilgilileri buradan bir kez daha uyarırken bizleri ve ailelerimizi etkileyecek her türlü  adımın karşılığını da  en sert şekilde vereceğimizi bildirir saygılar sunarız."

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