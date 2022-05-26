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Avrupa Birliği, yeni kurallar eklemek istiyor

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Avrupa Birliği, Rusya'ya yönelik yaptırımların ihlalini birlik genelinde suç haline getirecek ve üye ülkelerin kısıtlayıcı önlemleri ihlal eden kişi veya kuruluşların mal varlıklarına el koymayı sağlayacak yeni kurallar teklif etti.
Avrupa Birliği, yeni kurallar eklemek istiyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya’ya uygulanan kısıtlayıcı önlemleri ihlal eden oligarkların ve suçluların mal varlıklarının dondurulması ve müsaderesine ilişkin yeni kurallar getirecek yasa teklifini açıkladı.

Teklife göre, yaptırımları ihlal etmek AB suç listesine eklenecek. Bu, AB genelinde ceza gerektiren suç ve cezalar konusunda ortak bir standart belirlenmesine imkan sağlayacak.

Varlıkların geri alınmasına ilişkin kurallar da güçlendirilecek

Böylece, AB üyesi bütün ülkelerde kısıtlayıcı önlem ihlallerinin soruşturulması, kovuşturulması ve cezalandırılması kolaylaşacak. Ayrıca, üye ülkeler arasında kısıtlayıcı tedbirlerin ihlali konusunda kural farklılıkları ve yasal boşluklar giderilmiş olacak.

Varlıkların geri alınması ve müsaderesine ilişkin AB kuralları da güçlendirilecek. Bu, AB yaptırımlarının uygulanmasına ve organize suçla mücadeleye katkı sağlayacak. Böylece, gelecekte kısıtlayıcı önlemleri ihlal eden kişi veya kuruluşların varlıklarına etkin şekilde el konulabilecek.

Rus oligarkların şimdiye kadar 30 milyar dolarlık mal varlığı donduruldu

Söz konusu teklifin yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkelerin oy birliği ve Avrupa Parlamentosu’nun (AP) onayı gerekiyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, geçen hafta, “Hukukçularımız, Ukrayna’nın yeniden inşası için oligarkların donmuş varlıklarını kullanmanın yollarını bulmak için yoğun bir şekilde çalışıyorlar.” ifadesini kullanmıştı.

Rus oligarkların şimdiye kadar 30 milyar dolarlık mal varlığının AB üyesi ülkeler tarafından dondurulduğu öngörülüyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de AB ülkelerinin Rusya’nın dondurulmuş döviz rezervlerine el konulmasını ve bunun Ukrayna’nın yeniden inşasında kullanılmasını değerlendirmesi gerektiğini açıklamıştı.

Rusya’ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rusya Merkez Bankası’nın ülke dışındaki yaklaşık 300 milyar dolarlık altın ve döviz rezervi dondurulmuş durumda

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