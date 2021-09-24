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Avrupa Komisyonu, Polonya’yı bir kez daha şikayet etti

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Avrupa Komisyonu, bu kez de Polonya'yı Polonya Elektronik Haberleşme Kurumu’nun bağımsızlığını baltaladığı gerekçesiyle Avrupa Birliği’nin en yüksek yargı organı olan Avrupa Adalet Divanı’na şikayet etti.
Avrupa Komisyonu, Polonya’yı bir kez daha şikayet etti

Avrupa Komisyonu, bu kez de Polonya'yı Polonya Elektronik Haberleşme Kurumu’nun bağımsızlığını baltaladığı gerekçesiyle Avrupa Birliği’nin en yüksek yargı organı olan Avrupa Adalet Divanı’na şikayet etti.

Komisyon tarafından yapılan açıklamada, Polonya hükümetinin Mayıs 2020’de telekomünikasyon alanında ulusal düzenleyici organ olan Elektronik Haberleşme Kurumu’nun başkanının atanması ve görevden alınması kanununda acil değişiklik yaparak 2021 Eylül ayında görev süresi dolacak olan Kurum Başkanı Marcin Cichy’i Mayıs 2020’de görevden aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, “Avrupa Birliği hukuku gereği ulusal düzenleyici kurumun başkanının erkenden görevden alınmasına yol açacak durumların bu kişi göreve başlamadan önce belirlenmesi gerekmektedir. Bu, ulusal düzenleyici kurumun politik baskılardan bağımsızlığını garanti eden önemli bir güvencedir. Söz konusu organın bağımsızlığı AB’nin telekomünikasyon alanındaki yasal çerçevesinin temel ilkesidir” ifadeleri kullanılarak, Polonya’nın Avrupa Adalet Divanı’na şikayet edilmesine karar verildiği belirtildi.

POLONYA PARA CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) tarafından 2015'den bu yanan yönetilen Polonya, Avrupa Komisyonu tarafından yargı bağımsızlığını ve yargıç güvenliğini ihlal eden yasalar çıkardığı, AB yeniden yerleştirme programı çerçevesinde sığınmacı kabul etmediği, Avrupa’nın en eski ormanlarından Bialowieza ormanındaki ağaç kesimi, Turow Linyit Kömürü Madeni nedeniyle bir çok defa Avrupa Adalet Divanı’na şikayet edilmişti.

Ormandaki ağaç kesimi işleminin durdurulmasına ve göçmen alım ilkesine uymadığı için Polonya’ya ceza veren Adalet Divanı, son olarak geçtiğimiz hafta Polonya’nın Turow Linyit Madeni’ndeki faaliyetlerini Çekya topraklarındaki yeraltı su seviyesini düşürdüğü ve havasını kirlettiğine ilişkin dosyanın esastan görüşülene kadar askıya almaması nedeniyle günlük 500 bin Euro para cezasına çarptırmıştı.

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