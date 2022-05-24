  • BIST 2.375,00
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.0565
  • Euro 17.2594
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKADiş ağrısına iyi geliyor

Avrupa Komisyonu’ndan Kıbrıs’a: Ya kalkınma modelinizi değiştirirsiniz ya da batarsınız

» »
“Hane halkı aşırı borçlu ve düşük tasarruf oranına sahip” alt başlığıyla verilen haberde
Avrupa Komisyonu’ndan Kıbrıs’a: Ya kalkınma modelinizi değiştirirsiniz ya da batarsınız

“Hane halkı aşırı borçlu ve düşük tasarruf oranına sahip” alt başlığıyla verilen haberde; Avrupa Komisyonu’nun dün yayınladığı bir raporda başta enerji sektörüyle ilgili konularda olmak üzere Kıbrıs ekonomisinde köklü bir değişiklik çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Haberin detayında, raporun açıkça Kıbrıs’ın kalkınma modelinin başarısız olduğunu ima ettiği ve bunun esas olarak koronavirüs ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle sorun yaşayan sektörlere dayandığını işaret ettiği belirtildi. Ukrayna'daki Rusya işgali ve pandeminin Kıbrıs ekonomisinin ne kadar savunmasız olduğunu kanıtladığına dikkat çekilen raporda, ekonominin çeşitlendirilmesi, çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğinin sağlanmasının hayati önem taşıdığına vurgu yapılırken, gelecekteki kalkınmanın kapsayıcı olması ve sosyal dayanıklılığı teşvik eden eylemler yoluyla toplumdaki tüm gruplara ulaşmasını sağlamanın çok önemli olduğuna dikkat çekildiği aktarıldı.

Haberde ayrıca, Avrupa Komisyonu’nun, ekonomide "iletişim ve bilgi teknolojisi, mesleki hizmetler, yüksek öğrenim, sağlık, finansal teknoloji, tarım ve araştırma ile geliştirme” gibi daha yüksek katma değerli sektörlere geçiş çağrısında bulunduğu ve petrole bağımlılığının azaltılması, atık geri dönüşümünün artırılması ve kirliliğin azaltılmasını içeren "döngüsel ekonomiye geçişin" acil bir ihtiyaç olduğunun vurguladığı belirtildi.

Haberde son olarak, raporun çoğunun enerji sektörüne atıfta bulunduğu ve Avrupa Komisyonu’nun, Kıbrıs’ta en yüksek elektrik fiyatlarından birine sahip olduğu ve ülkenin özellikle güneş enerjisi üretiminde kullanılmayan çok büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çekilerek, ekonomide köklü bir değişime ihtiyaç olduğu mesajı verildiği vurgulandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs'ta bir yılda gıdada %12,3 artış23 Mayıs 2022 Pazartesi 15:17
  • Avrupa Komisyonu Kıbrıs’ta borçlarla ilgili zayıflıklar ve donuk kredilerle ilgili yüksek seviyelerde stok tespit etti.23 Mayıs 2022 Pazartesi 15:16
  • Kasulidis, Stewart'a Kıbrıs Rum tarafının Türkiye'nin tahriklerinden duyduğu rahatsızlık ve hayal kırıklığını iletti.23 Mayıs 2022 Pazartesi 15:15
  • UNFICYP, BM devriye aracına yapılan saldırıyı kınadı23 Mayıs 2022 Pazartesi 15:03
  • Kızılyürek, Shireen Abu Akleh cinayetini Komisyonun gündemine taşıdı!23 Mayıs 2022 Pazartesi 12:52
  • Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis: “Kıbrıs sorunu çözülmezse bizi karşılarında bulacaklar” 22 Mayıs 2022 Pazar 15:05
  • BM Barış Gücü sözcüsü: Maraş konusundaki tutumumuz değişmedi22 Mayıs 2022 Pazar 14:59
  • Anastasiadis Pazartesi günü Charles Michel başkanlığındaki telekonferans toplantısına katılacak22 Mayıs 2022 Pazar 14:58
  • Mağusa Ticaret ve Sanayi Odası Maraş'daki provokasyonlardan endişeli22 Mayıs 2022 Pazar 14:57
  • Kasoulidis: Kapalı Maraş bölgesi Güven Yaratıcı Önlemler tartışılırsa kurtarılabilir22 Mayıs 2022 Pazar 14:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti