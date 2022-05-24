Avrupa Komisyonu’ndan Kıbrıs’a: Ya kalkınma modelinizi değiştirirsiniz ya da batarsınız

“Hane halkı aşırı borçlu ve düşük tasarruf oranına sahip” alt başlığıyla verilen haberde; Avrupa Komisyonu’nun dün yayınladığı bir raporda başta enerji sektörüyle ilgili konularda olmak üzere Kıbrıs ekonomisinde köklü bir değişiklik çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Haberin detayında, raporun açıkça Kıbrıs’ın kalkınma modelinin başarısız olduğunu ima ettiği ve bunun esas olarak koronavirüs ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle sorun yaşayan sektörlere dayandığını işaret ettiği belirtildi. Ukrayna'daki Rusya işgali ve pandeminin Kıbrıs ekonomisinin ne kadar savunmasız olduğunu kanıtladığına dikkat çekilen raporda, ekonominin çeşitlendirilmesi, çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğinin sağlanmasının hayati önem taşıdığına vurgu yapılırken, gelecekteki kalkınmanın kapsayıcı olması ve sosyal dayanıklılığı teşvik eden eylemler yoluyla toplumdaki tüm gruplara ulaşmasını sağlamanın çok önemli olduğuna dikkat çekildiği aktarıldı.

Haberde ayrıca, Avrupa Komisyonu’nun, ekonomide "iletişim ve bilgi teknolojisi, mesleki hizmetler, yüksek öğrenim, sağlık, finansal teknoloji, tarım ve araştırma ile geliştirme” gibi daha yüksek katma değerli sektörlere geçiş çağrısında bulunduğu ve petrole bağımlılığının azaltılması, atık geri dönüşümünün artırılması ve kirliliğin azaltılmasını içeren "döngüsel ekonomiye geçişin" acil bir ihtiyaç olduğunun vurguladığı belirtildi.

Haberde son olarak, raporun çoğunun enerji sektörüne atıfta bulunduğu ve Avrupa Komisyonu’nun, Kıbrıs’ta en yüksek elektrik fiyatlarından birine sahip olduğu ve ülkenin özellikle güneş enerjisi üretiminde kullanılmayan çok büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çekilerek, ekonomide köklü bir değişime ihtiyaç olduğu mesajı verildiği vurgulandı.