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Avrupa Müzik Geceleri kapsamında “Bir Caz Gecesi” etkinliği düzenlenecek

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Avrupa Müzik Geceleri kapsamında “Bir Caz Gecesi” etkinliği düzenlenecek.
Avrupa Müzik Geceleri kapsamında “Bir Caz Gecesi” etkinliği düzenlenecek

Etkinlik 8 Temmuz  Pazartesi akşamı saat 20:30’da Cahit Kutrafalı Quartet ve Sara So Far katılımıyla Derinya Garage’da  yer alacak.

AB Bilgi Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre konserde Sara Makipaa (vokal), Cahit Kutrafalı (bas gitar), Marios Charalambous (tenor saksafon), Ermis Michail (gitar), Stelios Xydias (davul) ve Andreas Panteli (piyano) sahne alacak.

AB’nin kültür ve müzik etkinliklerini AB Bilgi Merkezi aracılığıyla desteklediği ifade edilen açıklamada şu bilgiler de yer aldı:

“Sara So Far (Sara Makipaa), tutkulu bir müzik öğretmeni (şan ve piyano) olmanın yanı sıra Hollanda, Belçika ile civar ülkelerde bazı müzik grupları ile birlikte ve ayrıca solo olarak sahne alıyor ve kayıt yapmaktadır.

2018 yılında Sara, Kıbrıslı basçı Cahit Kutrafalı ile iş birliği yapmaya başladı.

Cahit Kutrafalı Quartet, Cahit Kutrafalı tarafından bestelenen orijinal müzikleri icra eden dörtlü bir caz grubudur. Grup, geçmişte pek çok yerde ve festivallerde sahne aldı ve Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk müzisyenleri aynı müzik topluluğunda bir araya getiriyor.

Grup, Kutrafalı’nın ilk albümü olan ‘As It Is’ ve yakın zamanda hem Kıbrıs hem de Türkiye’de piyasaya çıkan ‘Transitions’ albümünü birlikte kaydetti”.

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