Avusturya'da başbakanlık binasına İsrail bayrağı çekildi

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, İsrail ile dayanışma içinde olduklarını göstermek için Başbakanlık binasına İsrail bayrağı astıklarını duyurdu. AK Partili yöneticiler açıklamaya tepki gösterdi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, resmi Twitter hesabından İsrail ile dayanışma mesajı yayınladı.

Başbakan Kurz Twitter paylaşımında, “Bugün İsrail ile dayanışmanın göstergesi olarak Başbakanlık binasına İsrail bayrağı astık. İsrail’e yönelik terörist saldırıları en sert şekilde kınıyoruz. Hep birlikte İsrail’in yanındayız” ifadelerine yer verdi.

Kurz’un paylaştığı fotoğrafta

'İNSANLIĞIN SUSTUĞU NOKTA'

Avusturya Başbakanı'nın İsrail bayrağını Başbakanlık binasına çektirmesine, AK Parti ve Beştepe'den tepki geldi.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin paylaşımlar yaptı.

Kalın, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Avusturya Başbakanı destek için başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektirmiş. Aklın, vicdanın, insanlığın sustuğu nokta. Siz böyle davrandıkça İsrail daha pervasızca saldıracak. Umarım Avusturya ve Avrupa'nın akıl ve vicdan sahibi insanları bu tarz-ı siyasete tepki gösterir.''

Avusturya Başbakanlık binası gönderine Avusturya, Avrupa Birliği ve İsrail bayraklarının çekildiği görüldü.