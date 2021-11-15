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Babası Atatürk'ün sınıf arkadaşıydı: Ünlü sanatçı Etel Adnan yaşamını yitirdi

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Uluslararası sanat dünyasının dikkatini 80'li yaşlarında çekmeye başlayan Etel Adnan, Paris'te yaşamını yitirdi.
Babası Atatürk'ün sınıf arkadaşıydı: Ünlü sanatçı Etel Adnan yaşamını yitirdi

Türkiye de başta olmak üzere birçok ülkede sergisi açılan Adnan, Paris’te yaşamını sürdürüyordu. Sanatçının ölüm sebebi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Lübnan asıllı ABD’li yazar ve sanatçı Etel Adnan, 96 yaşında Paris’te yaşamını yitirdi. Lübnan’da yaşanan savaş ile ilgili kitabıyla tanınan ve kariyerinin son yıllarında bir sanatçı olarak da öne çıkan Adnan’ın ölüm haberini partneri Simone Fattl duyurdu.

Lübnan’da dünyaya gelen ve hayatının büyük bir kısmını California’da geçiren Adnan özellikle Lübnan’daki savaş döneminde gerçek bir olaydan esinlendiği kitabı Sitt Marie Rose ile dikkatleri üzerine çekmişti. Bu kitabı farklı dillere çevrilen Adnan genellikle şiddet ve siyaset üzerine yazıyordu.

Eserleri Türkçe’ye de çevrilen Adnan, 80’li yaşlarında görsel sanatlar camiasında da kendine has bir yer edinmeyi başardı. Türkiye de başta olmak üzere birçok ülkede sergisi açılan Adnan Paris’te yaşamını sürdürüyordu.

 

BABASI ATATÜRK’ÜN SINIF ARKADAŞIYDI

24 Şubat 1925’te Beyrut’ta dünyaya gelen Adnan’ın babası Suriye doğumlu Assaf Kadri’ydi. Osmanlı Devleti döneminde ordudan emekli olan Kadri aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk’ün de sınıf arkadaşlarından biriydi.

Adnan’ın annesi Rosa Kadri ise İzmir’de büyürken, Assaf Kadri soyadını 1932 yılında Adnan’a çevirdi.

 

Cumhuriyet.

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