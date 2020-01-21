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Baf'taki cinayet zanlısı kuzey Kıbrıs'a mı geçti?

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Baf’ta, 31 yaşındaki karısını, çocuklarının gözleri önünde bıçaklayarak öldüren zanlının kuzeye kaçma ihtimaline karşı geçiş kapılarına da talimat verildiKaynak: Cinayet zanlısı kuzeye mi geçti?
Baf'taki cinayet zanlısı kuzey Kıbrıs'a mı geçti?

Baf’ta 42 yaşındaki Suriye uyruklu şahsın, ayrılık aşamasında olduğu 31 yaşındaki karısını, çocuklarının gözleri önünde bıçaklayarak öldürdüğü bildirildi.

Politis gazetesi, 42 yaşındaki adamın karısını mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla öldürdüğünü ve cinayeti işledikten sonra kayıplara karıştığını yazdı.

Gazete, ailede 7 çocuk bulunduğunu; en büyük olan ikisinin Suriye’de yaşadığını, diğer 5 çocuktan üçünün de olay anında evde olduğunu kaydetti.

Haberde, 42 yaşındaki şahsın kuzeye kaçma ihtimaline karşı geçiş kapılarına da talimat verildiği belirtildi.

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