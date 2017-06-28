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“Baraka Yaz Kursları” başlıyor

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“Baraka Yaz Kursları” başlıyor
Baraka Kültür Merkezi’nin bu yıl beşincisini düzenleyeceği ücretsiz “Baraka Yaz Kursları” başlıyor. Kurslar Temmuz ayında gerçekleştirilecek.

Baraka Kültür Merkezi’nden yapılan açıklamada, eğitmenlerinin deneyimli ilkokul öğretmenleri arasından belirlendiği, gönüllü konuk eğitmenlerin de katkı koyacağı kursların, “Dünyayı Verelim Çocuklara” temasıyla düzenlenecek.

Bu yılki yaz kurslarında, müzik, resim-el işi, tiyatro, satranç, halk dansları, İngilizce, masal atölyesi, evrim, hayvan sevgisi gibi derslerin yanı sıra çocuklara yönelik çeşitli konularda bilgilendirici ve eğlenceli dersler de yer alacak.

3 - 22 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek kurslara 7-11 yaş arası tüm çocuklar katılabilir.

Gönüllülük esasıyla tamamen ücretsiz gerçekleştirilecek kurslara katılmak için 0542 852 6559 veya 0542 888 6909 numaralı telefondan bilgi alınabilir ve  1 Temmuz Cumartesi günü saat 10.00 – 13.00 saatleri arasında Baraka’ya gelerek kayıt yaptırılabilir.

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