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Barbaros Gemisi İçin Yeni Türk Navtex’i… Şubat’a Kadar Kalıyor

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Türkiye’nin Barbaros gemisi tarafından yapılacak sismik araştırmalar için 16 Şubat 2021’e kadar geçerli olacak yeni NAVTEX yayınlaması bugünkü Rum gazetelerinde de yer aldı.
Barbaros Gemisi İçin Yeni Türk Navtex’i… Şubat’a Kadar Kalıyor

Fileleftheros gazetesi, Türkiye’nin yayınladığı NAVTEX’e göre Barbaros gemisinin söz konusu tarihe kadar Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisinde kalacağını öne sürdü ve liderlerin Salı akşamki görüşmesinden hemen sonra, ilgili NAVTEX’in yayınlandığını yazdı.


Fileleftheros gazetesi, Türkiye’nin Barbaros gemisini bölgede tutma niyetinin bir yandan niyetinin ne olduğunu ortaya koyarken, diğer yandan da kimsenin iyi niyet jesti beklememesi gerektiği mesajını verdiğini iddia etti.


Gazete, Türkiye’nin NAVTEX’ine karşılık Güney Kıbrıs’ın da NAVTEX yayınlayarak, Barbaros gemisinin sözde “MEB” ve kıta sahanlığı içerisindeki  “yasadışı faaliyetlerine” hemen son verilmesini talep ettiğini; ayrıca Barbaros gemisi ile ona eşlik eden “TANUX 1” ve “APOLLO MOON” gemilerinin Doğu Akdeniz’de yapacağı sismik araştırmalarla ilgili NAVTEX’in, “yetkisiz ve yasadışı faaliyet” olarak nitelendirdiğini yazdı.
Habere göre NAVTEX’te ayrıca, bu eylemin Uluslararası Hukuk ile deniz güvenliği prosedürlerini ihlal ettiği ve “Kıbrıs Cumhuriyeti” yasaları zemininde ceza gerektiren suç teşkil ettiği kaydedildi.


Gazete, Rum Başkanlığı’ndan dün açıklama yapılarak, sözde “MEB” içerisinde yapılacak sismik araştırmalarla ilgili NAVTEX yayınlanmasının kınandığını ve bu NAVTEX’in, Güney Kıbrıs ile Mısır arasında 2003 yılında imzalanan Sınır Belirleme Anlaşması’nın kapsadığı deniz bölgesinin bir bölümünü (5 ve 6’ıncı parselin bir kısmı) bağladığının belirtildiğini yazdı.


Habere göre açıklamada, Türkiye’nin yeni “kışkırtıcı faaliyetiyle” Uluslararası Hukuk’u ihlal ettiği ve AB ile uluslararası toplumun yaptığı çağrılara uymayı ısrarla reddettiği öne sürüldü.


Açıklamada ayrıca, Türkiye’nin yapacağını ilan ettiği yeni “yasadışı” sismik araştırmalarla, yakın zamanda AB liderleri düzeyinde yapılan Avrupa Konseyi toplantısında bu konuda net görüş belirtilmiş olması göz önünde bulundurulduğunda, AB’yi küçümsediğini gösterdiği iddia edilirken, Türkiye’nin bu eylemlerle Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili verimli bir diyalog oluşturulması için gereken olumlu havaya katkı yapmadığı kaydedildi.


Haberde, Avrupa Komisyonu Sözcüsü Peter Stano’nun, yeni Türk NAVTEX’inin gerginlik çıkaracak olması açısından endişe yarattığını açıkladığı belirtilirken, Avrupa Parlamentosu’ndaki Avrupa Birleşik Solu - İskandinav Yeşil Solunun (GUE/NGL) da NAVTEX’i kınadığı ifade edildi.

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