  • BIST 1.428
  • Altın 523,692
  • Dolar 8,6978
  • Euro 10,5460
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAİsrail'de muhalefet, koalisyon hükümeti için anlaştı

Barista yetiştirilecek

» »
Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi, Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı işbirliğiyle “ Barista ve Servis Elemanı Yetiştirme Kursu” düzenleneceğini duyurdu.
Barista yetiştirilecek

Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, kursa katılım için KKTC Vatandaşı ve en az ortaokul mezunu olan, taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hapis veya yüz kızartıcı suçlardan mahkûm olmayan ve askerliğini bitirmiş kişiler 14 Haziran Pazartesi gününe kadar kurs için başvuruda bulunabilir.

Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Eğitim Şubesi  veya (OTEM)Otelcilik Meslek Eğitim Merkezi’ ne mesai saatleri dahilinde yapılacak başvuru sırasında, KKTC Kimlik Kartı fotokopisi (aslı ibraz edilmek sureti ile), diploma fotokopisi (aslı ibraz edilmek sureti ile), Polis Genel Müdürlüğü’nden alınan ve taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hapis veya yüz kızartıcı suçlardan mahkûm olunmadığını gösteren sabıka sicil kayıt belgesi, askerlik terhis belgesi (aslı ibraz edilmek sureti ile) ve      3 adet vesikalık fotoğraf sunulması gerekiyor.

3 hafta sürecek ve haftanın 6 günü yüzyüze eğitim olarak gerçekleştirilecek kursa katılımın zorunlu olduğu da duyuruldu.

Kurs müfredatının bölgelerde  yürütüleceği, kurs bitimindeki sınavda başarılı olanlara başarı belgesi verilip hizmet sektöründe istihdam sağlanacağı da açıklandı.

Daha detaylı bilgi “2278153/ 2289629 (129-131-134-136) “numaralı telefonlardan elde edilebilir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk-Sen: “Yeni asgari ücret ne oldu?”25 Aralık 2020 Cuma 11:16
  • Engels 200 yaşında28 Kasım 2020 Cumartesi 20:05
  • Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde tartışma çıktı!25 Kasım 2020 Çarşamba 16:46
  • Koop-Sen, yarın Koop-Süt’te bir günlük uyarı grevi yapacak…20 Eylül 2020 Pazar 11:12
  • BES Başkanı yeniden Yalınkaya seçildi07 Eylül 2020 Pazartesi 23:01
  • DAÜ-SEN:1 Eylül 2020 Dünya Barış Günü Covid-19 Salgınının ve Doğu Akdeniz Enerji gerginliğinin etkisi altında geçiyor.01 Eylül 2020 Salı 12:44
  • Şoför okulları ve çalışanları kooperatifleşti09 Ağustos 2020 Pazar 11:09
  • Yeni Kıbrıs Partisi’nden 1 Mayıs mesajı…01 Mayıs 2020 Cuma 15:52
  • 1 Mayıs’ın doğuşu01 Mayıs 2020 Cuma 11:25
  • CTP: “Emekçi haklarının budanmasına asla göz yummayacağız”30 Nisan 2020 Perşembe 17:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti