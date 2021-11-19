Başbakan Sucuoğlu, İskele’de Açık Pazarı Ziyaret Etti

Başbakan Faiz Sucuoğlu, bugün, İskele bölgesinde bazı temaslarda bulundu.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Faiz Sucuoğlu, bölgedeki temasları kapsamında, açık pazarı da ziyaret etti.



Pazar esnafı ve vatandaşlar ile bir araya gelerek sohbet eden Başbakan Sucuoğlu, pazardan alışveriş yaptı, esnafa iyi satış dileklerini iletti.



Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu’nun da katıldığı açık pazar ziyaretinde Başbakan Sucuoğlu’na, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile bazı milletvekilleri eşlik etti.