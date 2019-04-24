Bazı rum siyasi partiler Annan Planı referandumunun yıldönümü nedeniyle açıklama yaptı

Annan Planının referanduma sunulduğu günün 15’inci yıldönümü olması dolayısıyla, bazı Rum siyasi partilerinin açıklamalarda bulundukları haber verildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, DİKO partisi açıklamasında “egemen halkın 2004 yılında verdiği direktife sadık olduğunu ve Annan Planı tipinde, yıkıcı önerilere karşı mücadele etmeyi sürdürdüğünü” belirtti.

DİKO açıklamasında “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devamı için mücadele edeceğini” de ifade etti.

EDEK partisi ise gün dolayısıyla yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesinin de katılımıyla uluslararası bir konferans yapılması ve öncelikli olarak uluslararası boyutun ele alınması konusundaki önerisini yineledi.

Vatandaşlar İttifakı ise yaptığı açıklamada, halka arzu ettiği çözüm şeklinin ne olduğunun sorulması için, bir referandum yapılmasını önerdi.