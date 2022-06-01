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Belediye Başkanı Arter 500 Bininci Ziyaretçiye Plaket ve Buket Takdim Etti

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Belediye Başkanı Arter 500 Bininci Ziyaretçiye Plaket ve Buket Takdim Etti
Belediye Başkanı Arter 500 Bininci Ziyaretçiye Plaket ve Buket Takdim Etti

BELEDİYE BAŞKANI ARTER 500 BİNİNCİ ZİYARETÇİYE PLAKET VE BUKET TAKDİM ETTİ


Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, bugün saat 13.30 sıralarında 500 bininci ziyaretçi Sevgi Işık’ı kapıda karşılayarak plaket ve buket takdim etti.


Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter plaketi verirken 7 Ekim 2020 tarihinde ziyarete açılan Maraş’ı 600 günde ziyaret edenlerin sayısının 500 bini bulduğunu ifade etti. Arter, Maraş açılımının Kıbrıs müzakerelerine faydalı olması dileğini yineledi.

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500 bininci ziyaretçi Sevgi Işık da, ikinci kez Maraş’ı ziyaret ettiğini belirterek, “İyi ki açılmış” dedi. Belediye Başkanı Arter ile talihli ziyaretçi günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.(MHA)

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