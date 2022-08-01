BEM Onur Kandili Anı Turnuvası tamamlandı

Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, merhum Onur Kandili anısına düzelenen yıldızlar futbol turnuvası tamamlandı. Elim bir deniz kazası sonucu aramızdan 9 yıl önce aramızdan ayrılan Mağusa Türk Gücü futbolcusu merhum Onur Kandili anısına gerçekleştirilen U13 yıldızlar futbol turnuvası Boğaz Endüstri Madencilik Ltd’in ana sponsoruluğunda iki akşam süren futbol şöleniyle tamamlandı.

Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, Onur Kandili Spor kompleksi doğal çim zeminli halı sahada ana sponsor Boğaz Endüstri Madencilik Ltd tarafından organize edilen Onur Kandili U13 yıldızlar anı futbol turnuvasına Yenicami U13, Miracle Değirmenlik U13, L.Gençler Birliği U13, Mehmetçik U13, 1461 İskele Trabzon U13 takımlarından oluşan beş takım katıldı. 30-31 Temmuz tarihleri arasında Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, Onur Kandili U13 yıldızlar anı futbol turnuvası 1 dakikalık saygı duruşunun ardından başlayan turnuva tek devreli lig usulüne göre müsabakalar oynandı.

5 takım katıldı

Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, Onur Kandili U13 yıldızlar anı futbol turnuvasında Yenicami U13, Miracle Değirmenlik U13, L.Gençler Birliği U13, Mehmetçik U13, 1461 İskele Trabzon U13 takımlar yer aldı. Te devreli lig usulüne göre oynana karşılaşmalarda açılış maçında geçen yılın şampiyon Miracle Değirmenlik, 1461 İskele Trabzon’u 3-1 mağlup etti. Turnuvada oynanan diğer karşılaşmalarda L.Gençler Birliği, Mehmetçik’i 2-1, Yenicami, 1461 İskele Trabzon’u 3-0, L.Gençler Birliği, Miracle Değirmenlik’ği 4-2, Miracle Değirmenlik, Mehmetçik’i 9-0, Yenicami, L.Gençler Birliği’ni 1-0, 1461 İskele Trabzon, Mehmetçik’i 3-0, Yenicami, Mehmetçik’i 3-0, 1461 İskele Trabzon, L.Gençler Birliği’ni 1-0 mağlup ederken, Miaracle Değirmenlik ile Yenicami 2-2 berabere kaldı.

Şampiyon Yenicami U13

Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, Onur Kandili U13 yıldızlar anı futbol turnuvası adeta şölen havasında geçti. Merhum Onur Kandili ailesi, sevenleri ve katılan takımların aileleri büyük ilgi gösterdiği turnuvada yıldız futbolcuların ortaya koyduğu mücadeleler taktir toplayarak, büyük alkış alırken, duygusal anlar yaşandı. Turnuvada tek devreli lig ve puan usulüne göre oynanan karşılaşmalarda Yenicami topladığı 10 puanla turnuva şampiyon oldu. Miracle Değirmenlik 7 puanla ikinci, 1461 İskele Trabzon 6 puanla üçüncü, L.Gençler Birliği aynı puanla (6 puan) dördüncü, Mehmetçik ise beşinci oldu.

Teşekkür edildi

Boğaz Endüstri Madencilik Ltd tarfından düzelenen Onur Kandili U13 yıldızlar anı futbol turnuvası ödül töreni öncesinde konuşan merhum Onur Kandili’nin Babası Mehmet Kandili, anlamı turnuvanın düzenlenmesine destek olan katkı koyan Boğaz Endüstri Madencilik Ltd Müdürü Erhan Bolkan ve çalışanlarına, katılan takımlara, antrenörlere, katkı koyan herkese teşekkür ederek, turnuvanın futbol şöleni havasında renkli geçtiğini belirterek, organizasyona katılanlara da ayrıca teşekkür etti.

Ödül töreni yapıldı

Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, Onur Kandili U13 yıldızlar anı futbol turnuvası final maçının ardından düzenlenen ödül töreninde tüm takımlara kupalar ve madalyaları Boğaz Endüstri Madencilik Ltd Müdürü Erhan Bolkan, merhum Onur Kandili’nin Annesi Nalan Kandili, Babası Mehmet Kandili, kızkardeşi Harbiye Kandili Nalkıran, eniştesi Serdar Nalkıran, yeğeni Yusuf Kandili tarafından verildi.

Turnuvasında sıralama şöyle oluştu:

1.Yenicami

2.Miracle Değirmenlik

3.1461 İskele Trabzon

4.L.Gençler Birliği

5.Mehmetçik