  • BIST 91.861
  • Altın 214,863
  • Dolar 5,2968
  • Euro 6,0330
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Benzin ve motorinde indirime gidiliyor

»
Pazartesiyi salıya bağlayan gece, benzin ve motorinde 15-20 kuruş aralığında Türkiye'de indirim bekleniyor
Benzin ve motorinde indirime gidiliyor

 Petrol fiyatlarında yaşanan hızlı düşüş ve döviz kurlarındaki gevşeme akaryakıt fiyatlarında yeni indirimi gündeme getirdi. Pazartesiyi salıya bağlayan gece, benzin ve motorinde 15-20 kuruş aralığında indirim bekleniyor.

Bu hafta petrol fiyatları yüzde 9, dolar da yüzde 2 geriledi. Hem petrol hem de dolardaki düşüş Türkiye'de  pompa fiyatlarına da yansıyacak.

Sektör yetkililerinin verdiği bilgiye göre 24 Aralık pazartesi gecesi benzin ve motorinde 15 ile 20 kuruş arasında indirim bekleniyor.

İstanbul'da halen benzinin litresi 6,09 liradan, motorinin litresi de 5,90 liradan satılıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karar yazarı Albayrak: Yeni parti söylentisi paniğe yol açtı21 Aralık 2018 Cuma 10:07
  • Türkiye, Patriot füzeleri için S-400'lerden vazgeçecek mi?21 Aralık 2018 Cuma 09:55
  • Tartışma yaratan görüntülerden sonra Milli Piyango'dan açıklama geldi21 Aralık 2018 Cuma 09:44
  • İhsan Eliaçık gözaltına alındı20 Aralık 2018 Perşembe 20:56
  • Ayşen Gruda'nın kızı kötü haberi verdi20 Aralık 2018 Perşembe 20:29
  • Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın yarın istifa etmesi bekleniyor20 Aralık 2018 Perşembe 16:30
  • MasterChef programıyla ünlenen Murat Özdemir’in işkence yaptığı papağandan kötü haber20 Aralık 2018 Perşembe 16:19
  • Fatih Portakal'ı portakal yiyerek protesto ettiler (Video)20 Aralık 2018 Perşembe 14:26
  • Milli Piyango çekilişinde hile mi yapılıyor? (Video)20 Aralık 2018 Perşembe 12:38
  • "Tokat sesi geldi, Sıla’ya ‘O…pu seni öldüreceğim’ dedi"20 Aralık 2018 Perşembe 10:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti