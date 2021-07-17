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Biden: Facebook'taki yanlış bilgiler insanları öldürüyor

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ABD Başkanı Joe Biden, Facebook'ta salgın ve aşılama hakkında yayılan yanlış bilgilerin insanların ölümüne neden olduğunu söyledi.
Biden: Facebook'taki yanlış bilgiler insanları öldürüyor

 

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz gün gazetecilere salgın süreci hakkında açıklamalar yaptı.

Facebook gibi sosyal medya platformlarının aşılar ve pandemi hakkında yanlış bilgileri yaymada rolü olduğu iddialarına cevap veren Biden, "Sahip olduğumuz tek salgın aşısızlar arasında. İnsanları öldürüyorlar" dedi.

ABD'li sağlık yetkilileri, ülkedeki COVID-19 ölümleri ve enfeksiyonlarındaki mevcut artışın yalnızca aşılanmamış toplulukları vurduğu konusunda uyardı.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki, Facebook ve diğer platformların aşılarla ilgili yanlış bilgilerle mücadele etmek için yeterince çaba göstermediğini söyledi. "Elbette attıkları adımlar var ancak alınabilecek daha çok önlem olduğu açık" dedi.

Facebook sözcüsü Kevin McAlister ise, şirketin "gerçeklerle desteklenmeyen suçlamalardan rahatsız olmayacağını" söyledi.

Şirket ayrı bir açıklamada, "18 milyondan fazla yanlış COVID-19 bilgisini ve bu kuralları ihlal eden hesapları kaldırdık" dedi.

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