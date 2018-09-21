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Bilim insanları 558 milyon yıllık sırrı çözdü

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Rusya'nın kuzeybatısındaki Beyazdeniz kıyılarında bulunan 558 milyon yıllık bir fosilde kolesterol molekülleri tespit edildi.
Bilim insanları 558 milyon yıllık sırrı çözdü

Avustralya Ulusal Üniversitesi (ANU) uzmanlarının bu keşfiyle bilim insanlarının üzerinde onlarca yıldır çalıştığı Dickinsonia adlı fosilin bir hayvana ait olduğu kesinlik kazandı.

"Paleontoloji'nin kutsal kasesi" olarak kabul edilen fosilin daha önce bir mantara ya da dev bir amibe ait olabileceği düşünülüyordu. Halkalı denizanasına benzeyen fosilin bir mantara ait olduğunu gösterebilecek bir kimyasal yapıya rastlanmadı.

Bu keşifle, 140 santimete boyundaki Dickinsonia fosili, en eski hayvan fosili olarak kayıtlara geçti.

'Gözlerimize inanamadık'

Dickinsonia'nın çok hücreli basit yaşam formlarının yeryüzüne yayılmaya başladığı Ediakara Çağı'nda yaşadığı belirtiliyor.

Zimnie GoryFosil, Rusya'nın kuzeybatısındaki Beyazdeniz kıyılarında bulunmuştu
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