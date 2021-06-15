  • BIST 1.442
  • Altın 513,572
  • Dolar 8,5631
  • Euro 10,3727
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAİsrail'de yeni dönem!

Bill Gates yeni listeyi paylaştı: İşte önerdiği 5 kitap

»
Haftada 1 kitap okumaya özen gösteren Gates'in kitapları paylaştığı metindeki başlık tercihi ise, "İnsanlık ve doğa arasındaki komplike ilişki" oldu.
Bill Gates yeni listeyi paylaştı: İşte önerdiği 5 kitap

Son dönemde boşanma kararıyla gündeme gelen Microsoft kurucularından Bill Gates her sene olduğu gibi bu sene de yaz öncesi yeni kitap okuma listesini duyurdu.

Yazdığı bir blog ile yeni kitapları öneren Gates, yazısında “İnsanlık ve doğa arasındaki komplike ilişki” başlığını kullandı.

 

Gates’in bu yaz için önerdiği 5 kitap şu şekilde:

Elizabeth Kolbert’ten ‘Under a White Sky: The Nature of the Future’

Barack Obama’dan ‘A Promised Land’

Thomas Gryta ve Ted Mann’dan ‘Lights Out: Pride, Delusion, and the Fall of General Electric’

Richard Powers’dan ‘The Overstory’

Matt Richtel’dan ‘An Elegant Defense: The Extraordinary New Science of the Immune System: A Tale in Four Lives’

 

Gates’in okuma listesi daha önce 10 Mayıs’ta duyurulacaktı ancak Bill ve Melinda Gates’in 3 Mayıs’ta gelen boşanma kararı haberiyle listenin duyurulması ertelenmişti .

Microsoft kurucularından Bill Gates, 120 milyar doları alan kişisel servetiyle dünyanın en zengin iş insanlarından biri ve her sene yayımladığı okuma listesiyle takipçilerine yeni kitapları öneriyor.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Açılışını Başbakan Ersan Saner’in yapacağı Sergiler 14 Haziran’da Girne Üniversitesi Güzel Sanatlar Galerisi'nde sanatseverlerle buluşacak.10 Haziran 2021 Perşembe 19:40
  • 18. Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Kktc CSO Oda Müziği Konseri ile devam ediyor10 Haziran 2021 Perşembe 15:18
  • “Kıbrıs Manzarası ve Mutelifleri” ve Asgat Dinikeyev’in “Zaman Şiiri” sergileri açılıyor10 Haziran 2021 Perşembe 12:28
  • “Leymosun (Limasol) ve Kadınları” Cumartesi Tanıtılıyor09 Haziran 2021 Çarşamba 15:04
  • Mimarca Mekân Anlatımı Metin Yarışması, 2020’nin Seçki Kitapçığı Yayınlandı09 Haziran 2021 Çarşamba 14:56
  • Baraka’nın Sun-İzle-Tartış Etkinliğinde “Nasipse Adayız” Gösterilecek09 Haziran 2021 Çarşamba 14:11
  • Ümit İnatçı Sanat Merkezi kuruldu09 Haziran 2021 Çarşamba 11:59
  • 11. Lefke Ceviz Festivali 13 Haziran’da yapılıyor09 Haziran 2021 Çarşamba 11:52
  • Doç. Dr. Melahat Arıklı’nın “Milli Mücadelede Kalemiyle Savaşanlar (1955-1974)” Adlı Kitabı Yayınlandı08 Haziran 2021 Salı 20:32
  • Mustafa Baştaş Anısına Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni Ve Sergi Cumartesi08 Haziran 2021 Salı 17:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti