Bill Gates yeni listeyi paylaştı: İşte önerdiği 5 kitap

Son dönemde boşanma kararıyla gündeme gelen Microsoft kurucularından Bill Gates her sene olduğu gibi bu sene de yaz öncesi yeni kitap okuma listesini duyurdu.

Yazdığı bir blog ile yeni kitapları öneren Gates, yazısında “İnsanlık ve doğa arasındaki komplike ilişki” başlığını kullandı.

Gates’in bu yaz için önerdiği 5 kitap şu şekilde:

Elizabeth Kolbert’ten ‘Under a White Sky: The Nature of the Future’

Barack Obama’dan ‘A Promised Land’

Thomas Gryta ve Ted Mann’dan ‘Lights Out: Pride, Delusion, and the Fall of General Electric’

Richard Powers’dan ‘The Overstory’

Matt Richtel’dan ‘An Elegant Defense: The Extraordinary New Science of the Immune System: A Tale in Four Lives’

Gates’in okuma listesi daha önce 10 Mayıs’ta duyurulacaktı ancak Bill ve Melinda Gates’in 3 Mayıs’ta gelen boşanma kararı haberiyle listenin duyurulması ertelenmişti .

Microsoft kurucularından Bill Gates, 120 milyar doları alan kişisel servetiyle dünyanın en zengin iş insanlarından biri ve her sene yayımladığı okuma listesiyle takipçilerine yeni kitapları öneriyor.