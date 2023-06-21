  • BIST 5.186,83
  • Altın 1461.69
  • Dolar 23.5291
  • Euro 25.7797
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAAkdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Birayı kafasına diken Macron tartışma yarattı

» »
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bir ragbi takımının soyunma odasına giderek bir şişe birayı "kafasına diktiği" görüntü ülkede gündem oldu.
Birayı kafasına diken Macron tartışma yarattı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medyada paylaşılan videoları yüzünden büyük tepki çekti…

 

Paris yakınlarındaki Stade de France’ta düzenlenen ve Toulouse’un La Rochelle’i yendiği ragbi maçını takip eden Macron’un maçtan sonra Toulouse’un soyunma odasına giderek oyuncuları ve teknik ekibi tebrik etmesi gündem oldu.

Sporcularla sohbet eden Macron daha sonra kendisine uzatılan bir şişe birayı nefes almadan içti. Bir şişe birayı 17 saniyede içen Macron’un görüntüleri ise sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Fransız medyası videonun paylaşılmaması için oyuncuların ve teknik heyetin söz verdiğini belirtirken buna rağmen videonun bir şekilde sızdığının da altını çizdi.

Fransız siyasetçiler de Macron’u eleştirdi… Sosyalist senatör Laurence Rossignol, “Birayı kafasına mı dikmiş? Ne kanıtlamak istiyor ki? Gerçek bir adam olduğunu mu? Bir maço klişesi” yorumunu yaptı.

Yeşiller’in vekili Sandrine Rousseau ise, “Siyasi liderlikte toksik maskünellik bir fotoğrafta böyle anlatılır” ifadesini kullandı. Sağcı siyasetçi Gilbert Collard da, “Hava atmaya çalışıyor” derken, Toulouse antrenörü Clement Poitrenaud ise, “Tek söyleyebileceğim iyi zaman geçirmeyi biliyor” dedi.

Toulouse belediye başkanı Jean-Luc Moudenc ise, “Bu çok spontane bir andı. Sporcular ile espri üzerine iddiaya girdi” dedi.

Macron daha önce de Fransız şarap endüstrisini savunduğu için sağlık çalışanlarını karşısına almıştı. Macron, öğle ve akşam yemeklerinde birer bardak şarap içtiğini söylemişti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 16 bin kişi ölmüştü! Avrupa için korkutan rapor20 Haziran 2023 Salı 13:24
  • Göçmen faciasında Yunanistan köşeye sıkıştı20 Haziran 2023 Salı 11:49
  • Almanya kapıları açıyor! Turist vizesiyle giden işe girebilecek20 Haziran 2023 Salı 10:46
  • Yunanistan açıklarında yaşanan göçmen teknesi faciasında ölü sayısı 80'e yükseldi20 Haziran 2023 Salı 09:33
  • AB, yatırım çekmek için stopaj kurallarını değiştiriyor19 Haziran 2023 Pazartesi 22:56
  • İspanya'da Air Europa hava yolunun pilotları greve gitti19 Haziran 2023 Pazartesi 19:59
  • Almanya'da algılanan enflasyon yüzde 18 ile resmi enflasyonun 3 katı19 Haziran 2023 Pazartesi 19:38
  • İsveç’ten dikkat çeken savunma raporu: Saldırıya uğrayabiliriz19 Haziran 2023 Pazartesi 12:55
  • Almanya’dan Türkiye’deki annelere 500 euro müjdesi19 Haziran 2023 Pazartesi 10:58
  • Fransa'da demir yolu projesine karşı çıkan göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı18 Haziran 2023 Pazar 20:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti