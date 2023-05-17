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Bisiklet Hırsızları Yakalandı

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Hırsızlık ve Hırsızlık mal kabulü suçlarından tutuklanan zanlılar A.A, İ.S ve M.B mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Bisiklet Hırsızları Yakalandı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Fırat Uğuroğlu, huzurda bulunan zanlı 1 İ.S ve zanlı 2 A.A'nın sirkat sahtekarlıkla para temini ve kasti hasar suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 04.04.2023 tarihinde 10.00-18.30 saatleri arasında Lefkoşa'da sakin A.A (E- 18) ve İ.S'nin (E-20), K.K’ye ait apartmanın giriş kısmında bulunan 1250 Euro değerindeki Trek 4300 marka turuncu siyah renkli bisikleti bağlı bulunduğu yerdeki bisiklet kilidini tasarruflarında bulundurdukları yan keski ile kasten ve kanunsuz olarak kesip hasara uğrattıktan sonra sirkat ettiklerini belirtti.

Polis, bahse konu bisiklet ve yan keskinin emare olarak teslim alındığını söyledi.

Polis, yine huzurda bulunan zanlıların  2023 yılı Mart ayı içerisinde, Lefkoşa'da bir  apartmanın merdivenlerinden Y.B’ye (E-37) ait Salcano marka bisikleti sirkat ettiklerini söyledi.

Polis, sirkat edilen bisikletin değer tespitinin yapılacağını ve sirkat edilen bisikletin halen arandığını belirtti.

Polis, yine huzurdu bulunan zanlıların  24-26 Mart 2023 tarihleri arasında Gönyeli'de bir apartmanda C.S’ye ait 10.000TL değerindeki Ghost kato 1 marka bisikleti sirkat ettiklerini söyledi.

Polis,  konu bisikletin emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlı Mustafa Bozkurt’un ise Hırsızlık mal kabulü suçundan methaldar olduğunu söyledi.

Polis, 2023 yılı Nisan ayı içerisinde, Lefkoşa'da  sakin zanlı  M.B'nin A.Ave İ.S sirkat etmiş oldukları 1250 EURO değerindeki Trek 4300 marka turuncu siyah renkli bisikleti değerinden düşük olarak 900TL karşılığında, Lefkoşa'da, 10.000TL değerindeki Caner Şehsuvaroğlu'na ait Ghost kato I marka bisikleti 1800 TL karşılığında, Yiğit Beyitler'e ait Salcano marka bisikleti hırsızlığa bağlı şartlar altında elde edildiğini bildiği halde 800TL karşılığında almak suretiyle hırsızlık mal kabulu yaptığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak zanlının tutuklandığını ve Trek 4300 marka turuncu siyah renkli bisiklet ile Ghost kato 1 marka bisikletin emare olarak alındığını belirtti.

Polis, ayrıca henüz salcano bisikletin tespit edilemediğini  ve alınacak olan ifadeler olduğunu söyledi.

Polis, ayrıca İ.S ve A.A'nin vermiş oldukları yazılı ifadelerinde zanlıya sirkat ettikleri ve 250 TL karşılığında sattıkları markası meçhul  bisikleti daha sattıklarının öğrenildiğini ancak henüz konu bisikletin sahibine ulaşılamamıştır ve konu bisikletin de henüz tespit edilemediğini anlattı.

Polis, bu aşamada zanlıların serbest kalması halinde tahkikata etki edeceklerinin kuvvetle muhtemel olup ilk aşamada 1 gün süre ile poliste tutuklu kalmalarını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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