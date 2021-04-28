Bitcoin virajda, altcoinler yukarı yönlü

Geçtiğimiz hafta yaşanan düşüşle 47 bin dolara kadar inen bitcoin kendisini yeniden 55 bin doların üzerine atmaya çalışıyor. Piyasanın köklü altcoinleri Etherium, Ripple ve Litecoin ise çıkışta.

Geçtiğimiz hafta yaşanan düşüşle 47 bin dolara kadar inen bitcoin kendisini yeniden 55 bin doların üzerine atmaya çalışıyor. Piyasanın köklü altcoinleri Etherium, Ripple ve Litecoin ise çıkışta.Kripto para piyasasında aslan payının sahibi olan Bitcoin (BTC), 47 bin dolardan dönüşü sonrası bugün 54 bin dolar seviyesinde düzeltme yapıyor. BTC iki haftadır ise 50 günlük hareketli ortalaması olan 57 bin 44 doların altında.



Mevcut fiyatlama piyasada işlem yapanları riski azaltmaya yönlendirebilir.

ETH, XRP ve LTC’de hava olumlu

Piyasının ikinci büyük oyuncusu Ethereum cephesinden gelen haberler ise olumlu. ETH, dün 220 dolara yakın yükselişle 2 bin 644 dolarlık rekorunu kırdıktan sonra bugün 2 bin 717 dolar seviyesine kadar ulaştı. Ethereum’da geri çekilme sonrası oluşan fiyatlama ise 2.610 dolar seviyesinde.



Litecoin (LTC) hafta başından bu yana yüzde 15’den fazla yükselişle 252 dolar seviyesinde seyrederken, XRP (Ripple) hafta başından bu yana yüzde 30’dan fazla yükseliş gösterdi.