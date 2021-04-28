  • BIST 1.386
  • Altın 469,595
  • Dolar 8,2160
  • Euro 9,9345
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAAşının Tek Dozu Aile İçi Bulaşı Yaklaşık Yüzde 50 Azaltıyor

Bitcoin virajda, altcoinler yukarı yönlü

» »
Geçtiğimiz hafta yaşanan düşüşle 47 bin dolara kadar inen bitcoin kendisini yeniden 55 bin doların üzerine atmaya çalışıyor. Piyasanın köklü altcoinleri Etherium, Ripple ve Litecoin ise çıkışta.
Bitcoin virajda, altcoinler yukarı yönlü

Geçtiğimiz hafta yaşanan düşüşle 47 bin dolara kadar inen bitcoin kendisini yeniden 55 bin doların üzerine atmaya çalışıyor. Piyasanın köklü altcoinleri Etherium, Ripple ve Litecoin ise çıkışta.Kripto para piyasasında aslan payının sahibi olan Bitcoin (BTC), 47 bin dolardan dönüşü sonrası bugün 54 bin dolar seviyesinde düzeltme yapıyor. BTC iki haftadır ise 50 günlük hareketli ortalaması olan 57 bin 44 doların altında.

Mevcut fiyatlama piyasada işlem yapanları riski azaltmaya yönlendirebilir.

ETH, XRP ve LTC’de hava olumlu

Piyasının ikinci büyük oyuncusu Ethereum cephesinden gelen haberler ise olumlu. ETH, dün 220 dolara yakın yükselişle 2 bin 644 dolarlık rekorunu kırdıktan sonra bugün 2 bin 717 dolar seviyesine kadar ulaştı. Ethereum’da geri çekilme sonrası oluşan fiyatlama ise 2.610 dolar seviyesinde.

Litecoin (LTC) hafta başından bu yana yüzde 15’den fazla yükselişle 252 dolar seviyesinde seyrederken, XRP (Ripple) hafta başından bu yana yüzde 30’dan fazla yükseliş gösterdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Steve Aoki, NERVO ve The Magician Deezer’ın “Beethoven Remixed” albümünde buluşuyor27 Nisan 2021 Salı 14:55
  • Elon Musk: Mars'a Gönderilecek İnsanların Bir Bölümü Ölecek26 Nisan 2021 Pazartesi 20:32
  • Ekonomik krizle boğuşan ve sık sık elektrik kesintileri gerçekleşen Lübnan, ilk yerli elektrikli otomobilini tanıttı26 Nisan 2021 Pazartesi 19:40
  • Bitcoin toparlanmaya başladı26 Nisan 2021 Pazartesi 18:00
  • Acun Ilıcalı, İngiltere'den bir kulüp alacağını açıkladı26 Nisan 2021 Pazartesi 17:25
  • Patrik Kirill: Osmanlı İmparatorluğu’nda hiç kimse Hristiyan azınlıkları yok etmedi25 Nisan 2021 Pazar 22:20
  • 'Bu hastalıktan kurtulabilecek miyim diyerek yaşamı sorgulamaya başladım'25 Nisan 2021 Pazar 21:44
  • Hindistan’da yine ‘rekor’ sayıda vaka: En kötüsü daha gelmedi25 Nisan 2021 Pazar 17:18
  • Uzay doktoru, astronotları sağlıklı tutmanın yollarını anlattı23 Nisan 2021 Cuma 23:03
  • 35 kadınla aynı anda ilişki yaşayan adam dolandırıcılıktan tutuklandı: Hepsine farklı doğum günü tarihi söylemiş23 Nisan 2021 Cuma 22:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti