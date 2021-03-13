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Biyologlar: Lefkoşa Metehan bölgesinde çevre kirliliği yaratıldı

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"biyoçözünür olmayan ve temeli inşaat atıklarına dayanan bir çevre kirliliği tespit edilmiştir."
Biyologlar: Lefkoşa Metehan bölgesinde çevre kirliliği yaratıldı

İşte açıklama;

Ülkemizde kanayan bir yaraya dönüşen atık sorunu giderek dayanılmaz bir hal almaktadır. Öyle ki, ülkemizde yasal olarak tek çöp toplama alanı Güngör Katı Atık Tesisi olduğu halde dereler, ormanlar, boş araziler, yol kenarları ve hemen her yer atıkların bırakıldığı birer çöplüğe dönüşmüş durumdadır. Devletin ve ilgili kurumların bu konudaki yetersizliği ve denetim noksanlığı ne yazık ki bu soruna her geçen gün yeni örnek atık alanlarının oluşmasına neden olmaktadır.

İhbar üzerine dernek olarak 12.03.2021 Cuma günü Metehan bölgesinde yapmış olduğumuz gözlem sonucu bölgede ciddi şekilde biyoçözünür olmayan ve temeli inşaat atıklarına dayanan bir çevre kirliliği tespit edilmiştir.

Biyoçözünür olmayan maddeler doğada kaybolmaz ve başta insan sağlığı olmak üzere tüm canlıların sağlığını negatif yönde etkiler. Ekosistem sağlığını bu derecede tehdit eden bu çevre kirliliği ve olası artışı kabul edilemezdir.

Bu konuda gerekenin yapılması için 15.03.2021 Pazartesi günü, Çevre Dairesi’ne şikâyette bulunacağımızı belirtmek istiyoruz.

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