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Boeing yolcu uçağının kalkış sırasında lastiği düştü

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Amerika Birleşik Devletleri'nde ülkenin en büyük hava yolu şirketlerinden United Airlines'a ait Boeing 777 tipi bir yolcu uçağı, kalkış sırasında lastiği kopunca acil iniş yapmak zorunda kaldı.
Boeing yolcu uçağının kalkış sırasında lastiği düştü

San Francisco'dan hareketle Japonya'nın Osaka şehrine giden uçak, kalkıştan saniyeler sonra sol kısmındaki ana iniş takımı tertibatındaki altı lastikten birini kaybetti. 

Bunun üzerine yolcu uçağı, Los Angeles Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Yetkiilere göre uçakta 235'i yolcu, 14'ü mürettebat olmak üzere 249 kişi bulunuyordu. 

Olayda yaralanan olmazken, uçak güvenli bir şekilde havaalanına indi. 

Uçağın lastiği ise San Francisco Havalimanı'ndaki otoparkta bir arabanın üzerine düşerek durdu. 

Uçağın lastiği havaalanının otoparkında duran araçların üzerine düşerek durdu. Olayda kimse yaralanmadı Uçağın lastiği havaalanının otoparkında duran araçların üzerine düşerek durdu. Olayda kimse yaralanmadıAP

Acil iniş sırasında itfaiye araçları Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda hazır bekletildi. 

Ancak Boeing 777 güvenli bir iniş yaptığı ve pistin yaklaşık üçte ikisinde durduğu için herhangi bir müdahaleye ihtiyaç duyulmadı.

Uçak daha sonra bakım için hangara çekildi.

Boeing 777'lerin iki ana iniş takımının her birinde altışar lastik bulunuyor. 

Havacılık uzmanları, uçakların lastik kaybetmesinin nadir görülen bir durum olduğunu belirtiyor. 

ABD Federal Havacılık İdaresi'nin olayı soruşturması bekleniyor.

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