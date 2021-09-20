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Boris Johnson, Jeff Bezos’ta daha fazla vergi ödemesini isteyecek

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Dünya liderleri, iklim değişikliği hakkında konuşmak için toplanıyor. Ancak Boris Johnson’ın gündeminde sadece iklim değişikliği yok. Başbakan, Jeff Bezos ile sohbet etmek için ayrıca zaman ayırıyor.
Boris Johnson, Jeff Bezos’ta daha fazla vergi ödemesini isteyecek

Dünya liderleri, iklim değişikliği hakkında konuşmak için toplanıyor. Ancak Boris Johnson’ın gündeminde sadece iklim değişikliği yok. Başbakan, Jeff Bezos ile sohbet etmek için ayrıca zaman ayırıyor.

Johnson pazar gecesi, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek için New York’un JFK havaalanına indi. The Sun’ın haberine göre; ABD’ye yapılan uçuş sırasında Johnson, Amazon’un düşük vergi ödemeleri konusunda tepkiliydi. Johnson’ın resmi sözcüsü konuyla ilgili şunları söyledi: “Ekonominin dijitalleşmesinin yol açtığı vergi sorunlarına karşı uluslararası bir çözümün savunucusu olduk. Başbakanın da bu önemli konuyu gündeme getirmesini bekleyebilirsiniz. ”

Amazon da dahil olmak üzere internet devleri, Birleşik Krallık’ta düşük düzeyde vergi ödedikleri için uzun süredir eleştiriliyor. ABD firmasının buradaki satışları, ülkenin önde gelen markaları Next’tin beş ve Marks ve Spencer’ın ise iki katı.

Amazon’un İngiltere’de adil bir vergi payı ödemesi ve işçi haklarını iyileştirmesi için Bezos’a itiraz edip etmeyeceği sorulduğunda Johnson, “Evet, kesinlikle” yanıtını verdi.

Amazon, çalışanlarına tuvalet molasına çıkmalarına bile izin vermeyen çalışma koşulları ve ödediği vergilerle defalarca sert eleştiri oklarının hedefi oldu.

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