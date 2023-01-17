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Boris Johnson kitap çıkarmaya hazırlanıyor… Anılarını kaleme alacak

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Birleşik Krallık merkezli yayınevi HarperCollins, eski başbakan Boris Johnson'ın lider olarak geçirdiği yılları anlatan anı kitabının yayınlanacağını duyurdu.
Boris Johnson kitap çıkarmaya hazırlanıyor… Anılarını kaleme alacak

Başbakanlık dönemini Brexit ve Covid salgını gibi krizlerle geçiren Boris Johnson, liderlik dönemini kaleme alıyor. Eski başbakanın anlaştığı yayınevi tarafından henüz piyasaya sürüleceği tarih ya da adı açıklanmayan kitabın, bir başbakanlık hatırası olacağı belirtildi.

Yayınevi yaptığı açıklamada, “Birleşik Krallık’ın son zamanlarda gördüğü en önemli olaylardan bazılarında görevde geçirdiği süreyi anlatan Boris Johnson ile çalışmayı dört gözle bekliyoruz” dedi.

Johnson’a kitap için ne kadar ödeme yapıldığı bilinmiyor, ancak Guardian’a göre “yüksek altı haneli, hatta yedi haneli bir anlaşma” yapılmış olabilir.

Johnson’ın başbakan olduğu dönem, Downing Caddesi’ndeki dairesini dekore etmek için harcadığı kamu parasının miktarından Partygate’e kadar bir dizi skandalla öne çıkıyor.

Johnson, başbakan olmadan önce de gazetecilik yapıyordu ve siyaseti bıraktıktan sonra yazarlığa döneceğine dair spekülasyonlar çıkmıştı. 1999’dan 2005’e kadar Spectator’da editörlük ve Telegraph’ta köşe yazarlığı yaptı. Daha önce yayınlanan kitapları arasında, 2014 yılında yayınlanan ve Winston Churchill’in kariyerine ve başarısına bakan çok satanlar listesine giren The Churchill Factor yer alıyor.

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