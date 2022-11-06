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Boris Johnson’ın eşinin düğün halleri gündem oldu

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İngiltere eski başbakanı Boris Johnson'ın eşi Carrie Johnson, bir arkadaşının nikahındaki neşeli halleriyle dikkat çekti.
Boris Johnson’ın eşinin düğün halleri gündem oldu

34 yaşındaki Carrie Johnson, sosyal medya hesabından, diş hekimi arkadaşı Dr. Sheideh Zarbalian ve bir teknoloji şirketi yöneticisi olan kocası Moray Grant’in düğününden bir dizi fotoğraf paylaştı.

Düğün partisinde giydiği yeşil pileli elbiseyle dikkat çeken Johnson, nikahta nedime olarak bulundu. Arkadaşlarını özel günlerinde tebrik eden Johnson, “eğlenceliydi” notuyla paylaşım yaptı.

Fotoğrafların çekildiği düğün, Surrey’deki, 1790’lardan kalma, II. Derece koruma altındaki bir bina olan Botleys Mansion’da gerçekleşti.

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