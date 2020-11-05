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Britanya’da bir aylık karantina başladı

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Britanya Covid-19’la mücadele kapsamında mart ayının ardından bir kez daha karantinaya gitti.
Britanya’da bir aylık karantina başladı

Gece 24.00’te (TSİ 03.00) başlayan karantinayla bar, restoran ve temel ihtiyaç malzemeleri satmayan tüm işletmeler kapatıldı.

Barların kapatılmasının ardından gençler, başkent Londra’nın eğlence mekanı Soho’da sokaklarda eğlenmeye devam etti.

Polis, kurallara uymaları için gençleri uyarırken, bu sırada çıkan arbedede bir kişi gözaltına alındı. Çevredekilerin polise tepki gösterdiği olayda gerginlik bir süre devam etti.

Müdahalenin ardından sokaklar büyük ölçüde boşalsa da bir grup genç, kentin meydanlarında eğlenmeyi sürdürdü.

Karantina kuralları

“Evde kalın. Ulusal Sağlık Hizmetlerini koruyun. Hayat kurtarın” çağrısı yapan Başbakan Boris Johnson’ın açıklamasına göre, karantina 2 Aralık’a kadar devam edecek.

Karantina kapsamında temel ürünlerin satıldığı marketler ve eczaneler hariç tüm perakende mağazaları, kuaför salonları, güzellik merkezi gibi tüm işletmeler kapatıldı.

Kapatılan bar ve restoranların sadece paket servisi yapabileceği açıklandı.

Kurallara göre, mümkün olduğunca evden çalışılacak; insanlar yalnızca eğitim, iş, yiyecek alışverişi ve egzersiz gibi belirli sebeplerle evlerinden çıkabilecek.

Farklı hane halkı üyeleri, kapalı mekanda bir araya gelemeyecek, açık alanda ise başka bir haneden en fazla bir kişiyle görüşülebilecek.

Eğitim ve iş harici yurt içi ve yurt dışı seyahat yapılamayacak, evliliklere de ancak çiftlerden birinin ölümcül hastalığı olması durumunda izin verilecek, düğün töreni altı kişiyle sınırlandırılacak.

Marttaki ilk karantinanın aksine okullar ve üniversiteler ise açık kalmaya devam edecek.

Salgında, 47 bin 742’yle Avrupa’da en çok ölümün görüldüğü ülke olan Britanya’da son haftalarda günlük 20 binden fazla vaka görülürken can kayıpları da 300’ü geçmeye başlamıştı.

Ülkede martta da karantinaya gidilmiş ve önlemler, aşama aşama büyük ölçüde temmuzda kaldırılmıştı.

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