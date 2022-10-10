BRTK, Merkezi Cezaevi’ni konu alan “Döngü” adlı fotoğraf sergisine ev sahipliği yapacak

8 Ekim Gardiyanlar Günü nedeniyle Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda, toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla projesini BRTK Müdürü Meryem Özkurt’un yaptığı, Merkezi Cezaevi’ni konu alan fotoğraf sergisi açılıyor.
Küratörlüğünü Ayhatun Ateşin’in yaptığı sergide Gardiyan Hüseyin Çekirdek’e ait 40 adet fotoğraf yer alacak.
Açılışı bugün saat 10.00’da gerçekleşecek “Döngü” isimli Fotoğraf sergisi; mahkum, gardiyan ve bir hapishane hikayesini konu alıyor...
Mehmet Gökyiğit’in fotoğraf editörlüğünü yaptığı sergi; BRTK HD Stüdyoları giriş salonunda yer alacak.
Fotoğraf sergisi ile 40 yıllık mazisi olan Merkezi Cezaevi’nin 40 fotoğrafa aktarılan yaşam döngüsüne tanık olunacak.
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