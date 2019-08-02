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Bruce Lee’nin kızından ‘Once Upon A Time In Hollywood’ filmine tepki

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Bruce Lee’nin kızı Shannon Lee, Quentin Tarantino’nun “Bir Zamanlar Hollywood’da (Once Upon A Time In Hollywood) adlı yeni filminde yer alan Bruce Lee tasvirini eleştirdi.
Bruce Lee’nin kızından ‘Once Upon A Time In Hollywood’ filmine tepki

Yahoo News’e konuşan Shannon Lee, efsanevi oyuncuyu “Saçma sapan ve kibirli bir pislik” gibi resmettiği için umutlarının yıkıldığını söyledi. 

Filmin fragmanında Lee, ellerinin ölümcül silahlar olarak kabul edildiğini söylemesinin ardından onunla dalga geçen Brad Pitt’in karakteri Cliff Booth’u sette dövüşe davet ediyor. 

 

Shannon Lee, babasının Hollywood setlerinde kibirli davranmasının aksine, 1960’ların sonlarında Asya-Amerikalı olan Lee’nin Booth’tan çok daha fazla çalışmak zorunda kaldığını savundu. 

Shannon Lee şöyle konuştu: “Filmde gösterilenlerin ardındaki tüm gerekçeleri anlayabiliyorum. 2 karakterin anti kahraman olduğunu ve bunun ‘acaba nasıl olurdu’ bağlamındaki bir çeşit öfke fantezisi olduğunu anlıyorum. Bariz şekilde çok fazla ırkçılık ve dışlama içeren bir zaman dilimini tasvir ediyorlar. Brad Pitt karakterini, Bruce Lee’yi yenebilecek süper havalı karakter yapmak istemelerini anlıyorum. Fakat ona, yaşadığı zamanlarda beyaz Hollywood’un davrandığı gibi davranmaları gerekmezdi.”

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