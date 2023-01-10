Buckingham Sarayı, yıllık 776 bin TL maaşa eleman arıyor

İngiliz Kraliyet ailesi Prens Harry’nin ifşalarıyla çalkalanırken, internette verilen bir iş ilanı gündem oldu.

İngiliz Kraliyet ailesi, internetten yıllık 34 bin sterline (776 bin TL) helikopter operatörü aramaya başladı.

Buckingham Sarayı'ndan verilen iş ilanında, Kral 3. Charles ve diğer kraliyet üyelerinin güvenle seyahat edebilmesini sağlayacak bir helikopter operasyon görevlisi arandığı belirtildi. Kral'ın uçuş ekibinin parçası olacak görevli, kraliyet helikopterlerinin hareketini takip edecek ve güvenliklerinden sorumlu olacak.

İlanda, esnek çalışma şartlarına uyum sağlayacak ve haftada ortalama 37,5 saat çalışacak görevlinin pilotlarla ve yer ekibiyle koordinasyon içinde olacağı kaydedildi. Uçuşların güvenliğiyle ilgili iletişimi sağlayacak görevli, uçuşlarda yaşanabilecek risklerin azaltılmasından sorumlu olacak.

Başarılı adaylarda organizasyon ve yönetim tecrübesi aranıyor, ayrıca havacılık alanında deneyim de isteniyor.

12 POZİSYON AÇIK

Kraliyet ailesi genelde çalışanlarını internetten verdiği iş ilanlarıyla seçiyor. Buckingham Sarayı'nın iş ilanı sitesinde şu anda 12 ilan var. Bunlar arasında proje müdürleri, aile koordinatörü ve bilet satış görevlileri de bulunuyor.

Daha önce Kral 3. Charles’ın yanında çalışan personele destek olmak için kendi cebinden ödeme yapacağı ortaya çıkmıştı. Personelinin artan enerji faturalarına katkı sağlamak için kesenin ağzını açan Kral'ın düşük maaş alan personeline kendi cebinden 600'er sterlin ikramiye dağıtacağı belirtilmişti.