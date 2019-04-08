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Çağdaş Müzik Derneği Korosu yurt dışı turneye çıkıyor

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Çağdaş Müzik Derneği Türk Sanat Müziği Korosu, Trabzon’da ve Batum’da konser vermek üzere yurt dışı turneye çıkıyor.
Çağdaş Müzik Derneği Korosu yurt dışı turneye çıkıyor

Dernek çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Türk Sanat Müziği Korosu, 11-17 Nisan tarihlerinde turnede olacak.

Çağdaş Müzik Derneği’nden verilen bilgiye göre, 38 kişilik koro ilk olarak KKTC Trabzon Başkonsolosluğu organizasyonu ve Başkonsolos Zalihe Erden’in katılımıyla 12 Nisan Cuma akşamı saat 20.00’de Avrasya Üniversitesi Ömer Yıldız Yerleşkesi Konferans Salonu’nda “Gönülden Gönüle” adlı konser verecek.

Koro, 13 Nisan Cumartesi günü Gürcistan’ın Batum şehrine geçerek “Uluslararası Batum Müzik Festivali “ organizasyonunda Dernek Başkanı ve Koro Şefi Ersin Tünay yönetiminde iki konser daha sunacak.

Türk Müziğinin geliştirilip yaşatılması adına yaptığı hizmetlerden dolayı, merkezi Ankara’da bulunan Türk Musikisi Federasyonu tarafından ilk yurt dışı üyelik verilen dernek olma özelliğini taşıdığı belirtilen Çağdaş Müzik Derneği korosunun 17 Nisan’da yurda döneceği kaydedildi.

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