Çamurlu kot satışa çıktı: Fiyatı bin 528 TL

Bir Amerikan giyim firmasının 425 dolar (bin 528 TL) satış fiyatı ile piyasaya sürdüğü "çamurlu kot" ABD'de sosyal medyada çok konuşulan başlıklar arasına girdi.

Nordstrom firması kot pantolunu, “Geleneksel Amerikan işçi giyimi” olarak nitelendirerek internet sitesinde satışa koydu.

Firmanın, “yeni bir yıpranmış kot tasarımı” diyerek piyasaya sürdüğü ürüne sosyal medyada farklı tepkiler geldi.

BBC Türkçe’nin haberine göre tepki gösteren paylaşımlardan birinde “Arka bahçende yuvarlanarak benzer bir görünüşü çok daha ucuza elde edebilirsin” ifadesi kullanıldı.

Discovery Channel’da yayınlanan “Kirli İşler” programının sunucularından Mike Rowe, pantolonu, “kirli işi olan biri tarafından giyilmiş ama böyle bir işi olmayanlar için üretilmiş” cümlesiyle tanımladı.

Rowe, “Bu kot, çalışmayı alaya alan zengin insanlar için bir kostüm” ifadesini de takipçileriyle paylaştı.

Mike Rowe’un takipçilerinden biri ise çamurlu kotla ilgili şu yorumu paylaştı: “Bana kotunu ve 200 dolar ver, sana bunun aynısını yapayım.”

DİZ PENCERELİ PANTOLON DA PİYASAYA SÜRÜLMÜŞTÜ

Nordstrom firmasının ürüne ilişkin yayımladığı açıklamada ise, “bu kot elini taşın altına koyarak kirlenmekten korkmadığının kanıtı” denildi.

Ancak çamurlu kot konusunda herkes eleştirel değil. Böyle paylaşımlardan birinde, “Eğer kirli bir pantolona 400 dolar verebiliyorsan neden vermeyesin” yorumu yapıldı.

Geçtiğimiz ay Nordstrom firması, dizinde “pencere” bulunan sıradışı bir pantolon daha tanıtmıştı. Ancak bu pantolon 95 dolara satışa çıkmıştı.