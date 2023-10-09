Cayır cayır yandı...

Ortaköy’de Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde, dün saat 19.50 sıralarında, park halinde bulunan EK 286 plakalı salon aracın, muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.
Yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğünü açıklayan polis, çıkan yangın sonucu, bahse konu aracın motor bölümündeki elektrik ve plastik aksamları yanarak zarar gördüğünü bildirdi.
Polisin soruşturması sürüyor.
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