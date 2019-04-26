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Cem Yılmaz'dan 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması

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Ukrayna'da komedyenin cumhurbaşkanı olmasının ardından Gani Müjde, sosyal medyadan bir anket yaparak "Türkiye'de hangi komedyeni cumhurbaşkanı görmek istersiniz?" sorusunu sordu. Ankette birinci çıkan Cem Yılmaz'dan konuyla ilgili açıklama geldi.
Cem Yılmaz'dan 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması

41 yaşındaki ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'da düzenlenen seçimlerde birinci olarak cumhurbaşkanı oldu. Siyasete atıldığı son dönemlerde kısa süre içinde büyük bir halk desteğini arkasına alarak seçimlerden birinci çıkan Zelenskiy'nin ardından "Türkiye'de böyle bir şey olsaydı ne olurdu?" sorusu akıllara geldi.

Konuyla alakalı yapılan ankette birinci çıkan Cem Yılmaz, yaptığı açıklamada esprili bir dille böyle bir niyetinin olmadığını söyledi.

GANİ MÜJDE ANKET YAPTI

Zelenskiy'nin cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra, senarist, yazar ve yönetmen Gani Müjde, Twitter hesabı üzerinden bir anket yaparak "Ukrayna'da bir komedyen (Zelenskiy) cumhurbaşkanı seçildi. Peki Türkiye'de hangi komedyeni cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?" sorusunu sordu.

"KOMEDİNİN SELAMETİ İÇİN SEÇİME GİRMEM"

Oyların %70'nin alan Cem Yılmaz birinci çıktığı ankete yorum yaptı. Ünlü komedyen, "Komedinin selameti için, seçimlere girmeyi düşünmüyorum" şeklinde esprili bir yanıt verdi.

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