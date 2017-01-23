Cenevre Konferansının iki gün için planlandığı iddiası

BM Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile üç garantör ülkeyi, 11 Ocak tarihinde, konferansın, 1 gün değil, 2 gün olacağı konusunda resmi şekilde bilgilendirdiği iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi “Konferansı 2 Gün İçin Planladılar” başlıklı haberinde, BM’nin, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, üç garantör ülke, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’yi, Cenevre konferansının, 1 gün değil, 2 gün olacağı ve 13 Ocak’ta tamamlanacağı konusunda, resmi şekilde bilgilendirdiğini ileri sürdü.

Gazete söz konusu belgeye atıfta bulunarak ortaya çıkan bazı olgulardan bahsetti.

Gazete buna göre, Türkler de dahil herkesin, 11 Ocak Çarşamba günü, Cenevre konferansının, 13 Ocak tarihine kadar süreceği konusunda bilgilendirildiğini, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “bunu bilmediği ve yapacak daha önemli şeylerinin bulunduğu” şeklindeki iddialarının kabul edilemez savmalar olduğunu iddia etti.

Yunan heyetinin, ilk andan itibaren, 13 Ocak günü de konferansta kalmaya hazır olduğunu dile getirdiğini savunan gazete, Yunanistan’ın, bakanlık ve siyasi düzeyde konferansta yer alması için bunu yaptığına atıfta bulundu.

Gazete yine söz konusu belgeye atıfta bulunarak üç garantör ülkenin buluşması formatının ve görüşmesinin, Yunanistan’ın değil, BM’nin önerisi olduğunu ileri sürdü.

Haberde, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın, üçlü görüşme önerisinde bulunmadığını, sadece katılmasında fayda olduğuna bağlı olarak BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin önerisini kabul ettiği savunuldu.

Gazete, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “apar-topar” ayrılmasının ardından Türkiye’nin, Eide’nin de toleransıyla, halka ilişkiler mekanizmasının, Kocias’a sorumluluk yüklediğini, böylelikle Türkiye’nin kabul edilemez tutumunun mazur gösterildiğini de iddia etti.

Gazete, Cenevre konferansının sonuçsuz kalmasında Kocias’a sorumluluk yükleyen “Politico” isimli internet sitesinin haberinin de bu mekanizmanın faaliyete geçmesinin sonucu olduğunu savundu.

Öte yandan Simerini gazetesi, gazeteci Mihalis Mignatiu’ya ait “Mignatiu.com” isimli internet sitesinin haberine atıfta bulunarak Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias aleyhine yazılan olumsuz haberler konusunda BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin sorumlu olduğunu yazdı.

Gazete yine aynı internet sayfasına atıfta bulunarak Cenevre’de üç günlük görüşme önerisini, Atina’nın değil, Eide’nin yaptığını savundu.

Eide’nin “oyunlarının”, bununla sınırlı kalmadığını yazan gazete, 11 Ocak 2017 tarihinde BM’nin resmi internet sayfasında, muhabirlerin Eide tarafından bilgilendirilmesiyle ilgili belgede, Eide’nin, iki toplumlu, iki bölgeli konfederasyondan bahsettiğini bunun da Güney Kıbrıs’taki siyasi partilerin tepkisine neden olduğunu belirtti.

Gazete söz konusu internet sitesinde yer alan bilgilere geniş bir şekilde yer verdi.