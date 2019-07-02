Cep telefonlarının her iki tarafta da çalışması konusu Rum basında

Alithia gazetesi, haberinde, Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’nin Rum hükümet kaynaklarından “son dönemde gerekli bütün istişareler tamamlandığından, geriye iki taraftaki cep telefonu şirketlerinin, bağlantıları tamamlayacak olan İsviçre’deki şirketle sözleşme yapmaları ve imzalamalarının kaldığı” bilgisini aldığını iletti.
Gazete, haberinin devamında ise Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya yer verdi.
Haber, Haravgi’de ise “Cep Telefonu Bağlantısı İçin Denemeler” başlığıyla yer aldı.
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