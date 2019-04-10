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Ceynur Pehlivan’dan Sokak Kütüphaneleri projesine katkı

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı Ateş Çiçeği yazarı Ceynur Pehlivan’ı kabul etti.
Ceynur Pehlivan’dan Sokak Kütüphaneleri projesine katkı


Pehlivan ziyarette Lefkoşa Türk Belediyesi’nin bir süre önce hayata geçirdiği sokak kütüphaneleri projesine katkıda bulunarak kendi yazdığı Ateş Çiçeği isimli kitabı Başkan Harmancı’ya takdim etti.

 

LTB Başkanı Mehmet Harmancı kabulde yaptığı konuşmada sokak kütüphaneleri projesi ile kitap okuma alışkanlığının artırılması ve kitaba erişimi olmayan çocuk ve yetişkinlerin kitaba ulaşabilmelerini sağlamayı hedeflediklerini belirterek, Pehlivan’a projeye yapmış olduğu katkıdan ötürü teşekkür etti.

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