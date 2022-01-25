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Cinsel Hayatınızı Önemsiyorsanız Hemen O Telefonu Elinizden Bırakın!

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Cinsel Hayatınızı Önemsiyorsanız Hemen O Telefonu Elinizden Bırakın!
Cinsel Hayatınızı Önemsiyorsanız Hemen O Telefonu Elinizden Bırakın!

Uzmanların yeni yaptıkları araştırmaların sonuçlarına göre; cep telefonları erkekleri kısır yapıyor olabilir. 4.280 sperm örneğinin mercek altına alındığı 18 çalışmanın analizlerinden çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Araştırmacılar elektromanyetik dalgaların spermlere zarar verdiğini öne sürüyor ve erkeklerin telefon kullanımını azaltmaları gerektiğini söylüyor.

KARŞIT GÖRÜŞTE OLANLAR DA VAR

Güney Kore’de yapılan araştırmanın sonuçlarına İngiltere Sheffield Üniversitesi'nde Androloji Profesörü Allan Pacey itiraz etti. Pacey, “Modern yaşam sperm için iyi değil, ancak cep telefonlarının suçlanıp suçlanmayacağı konusunda kuşkuluyum. Bu çalışma, on yıldır devam eden tartışmaya pek bir açıklık getirmiyor.” dedi.

İngiltere'de her altı çiftten biri hamile kalmakta güçlük çekiyor.

"TELEFONLARINI ÇANTALARINDA TUTMALILAR"

Güney Kore’de yapılan çalışmanın sonuçlarına kuşkuyla yaklaştığını belirten Profesör Pacey, "Bu çözülmemiş bir soru. Ama erkekler endişeliyse telefonlarını çantalarında tutmalılar.” dedi.

Güney Kore’de bulunan Pusan Ulusal Üniversitesi'nden baş araştırmacı Dr. Yoon Hak Kim konuyla ilgili şunları söyledi: "Erkek cep telefonu kullanıcıları, sperm kalitelerini korumak için cep telefonu kullanımını azaltmaya çalışmalıdır. Mevcut dijital ortamda yeni cep telefonu modellerinden yayılan elektromanyetik dalgalara maruz kalmanın etkisini belirlemek için ek çalışmalara ihtiyaç duyulacaktır."

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