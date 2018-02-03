Cinsel hayatta mutlu olmanın 10 sırrı

Bu her iki partnerin de katılımı ve gayretiyle başarılıyor

Mutlu ve keyifli bir cinsel yaşam pek çok kişiye bir şans veya tesadüf gibi geliyor. Sanki nereye baksak cinsel hayatlarından şikayetçi olan çiftlere rastlıyoruz. Ancak aslında cinsel hayatta mutlu olmak mümkün. Bu her iki partnerin de katılımı ve gayretiyle başarılıyor. İşte cinsel hayatta mutluluğu yakalayan çiftlerin sırları..

1. Kendi mutluluklarına odaklanıyorlar: Cinsel hayatta herkesi mutlu eden farklı bir rutin var. Cinsel ilişki sıklığı, cinsellik öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılan yaklaşımlar, seks sırasında hoşlanılan veya tercih edilmeyen cinsel davranışlar her çift için ayrı. Cinsel hayatta mutlu olan çiftler kendi mutluluklarına odaklanıyor, başka çiftlerin cinsel hayatlarını kendilerine kısas almıyorlar.



2. Seksi öncelik yapıyorlar: Uzun süreli ilişkilerde cinselliğin hayattaki önceliği değişebiliyor. Hayat koşuşturması, iş-aile sorumlulukları, vakitsizlik, ilişki çatışmaları, uykusuzluk gibi nedenlerle cinselliğin önemi azalabiliyor. Çift cinsellikte eski duyduğu heyecanı kaybedebiliyor. Cinsel hayatta mutlu çiftler işte tüm faktörler içinde cinselliği yine de öncelik yapmayı başarıyorlar.

3. Değişikliği seviyorlar: Cinsel hayat zaman içinde rutinleşebiliyor. Seks eski heyecanı kaybedebiliyor. Partnerin arzuladığı ve sevdiği davranışlar da zaman içinde değişebiliyor. Bu durumda beyinde cinsellik sırasında salgılanan ödül ve mutluluk hormonları düşüşe geçiyor.



4. Erotizmi tetikliyorlar: Erotik hislerin şiddetli, yoğunluğu uzun ilişkilerde düşebiliyor. İşte cinsel hayatta mutlu çiftler bu erotik hisleri tetiklemeyi keşfediyor. Herkesi erotik yönden etkileyen farklı bir motivasyon var. Bu bazen bir mesajlaşma, bazen bir bakışma, bazen de erotik bir masaj olabiliyor. Erotik hisleri birbirine hatırlatıp, hayatlarının bir parçası yapan çiftlerin seks heyecanı daha yüksek.



5. Yavaşı seçiyorlar: Cinsellik birçok çiftin yaşamında sonuca odaklı yaşanabiliyor. Oysa cinsel ritüelin her bir noktasından keyif almak, cinselliği hızla, “oldu bitti” anlayışı ile değil, keyifle yaşamak cinsel tatmini arttırıyor. Yavaş seks ile, acelesiz, ana odaklanan, rahatlatıcı ve zevk veren bir rutin ile seksin verdiği duyumsamalar yükseliyor.



6. Geri bildirim yapıyorlar: Cinsel hayatta mutlu çiftlerin en başarılı olduğu noktalardan biri geri bildirim. Cinsel iletişim cinsel mutluluğun en önemli noktalarından biri. Cinsellikte keyif alınan, zevk veren noktaların partnerler arasında paylaşılması, cinsel hayatı giderek daha iyi bir noktaya taşıyor. Kadın ve erkek fizyolojisi farklı çalıştığı için partnerlerin kendilerini memnun eden davranışları konuşması gerekiyor.



7. Zihin okumuyorlar: Cinsellikte zihin okumaya çok sık rastlanıyor. Örneğin eşinde sertleşme sorunu olan bir kadın “Kesin beni beğenmiyor” diye düşünebiliyor. Veya eşinde erken boşalma olan bir kadın “Hep kendini düşünüyor” şeklinde eşini suçlayabiliyor. Oysa gerçekte çok farklı bir senaryo olabiliyor. Cinsel hayatta mutlu olan çiftler birbirleri otomatik, içgüdüsel olarak anladıklarını varsaymıyorlar. Gereken noktalarda konuşarak birbirlerini daha iyi anlamaya çalışıyorlar.



8. Önlem alıyorlar: Cinsel sağlık beslenmeden, uykunuza, cinsel hormonlarınızdan, duygusal durumunuza pek çok faktörden etkileniyor. Cinsel sağlığa iyi gelen bir yaşam tarzına sahip olmak önemli. Bu anlamda cinsellik genel sağlığın bir barometresi. Cinsel açıdan mutlu çiftler işte bu noktalara dikkat ediyor.



9. “Bizim sorunumuz” diyorlar: Cinsel hayatta her üç kişiden biri en az bir cinsel sorun yaşıyor. Bu demek ki en az üç çiftten biri cinsel hayatında sıkıntılarla karşı karşıya. Cinsel hayatta mutlu çiftler bu “Benim” veya “Senin” sorunun değil, “Bizim” sorunumuz diyen çiftler oluyor. Cinsel hayatta yaşadıkları sıkıntıları paylaşıyorlar ve birlikte çözüm arıyorlar.



10. Alarmı kapamıyorlar: Cinsel hayat alarm verdiğinde pek çok çift bu alarmı görmezden gelip kapamayı tercih ediyor.