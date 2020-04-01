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#CORONA Güney Kıbrıs'ta asker kışladan çıktı

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#CORONA Güney Kıbrıs'ta asker kışladan çıktı
#CORONA Güney Kıbrıs'ta asker kışladan çıktı

Güney Kıbrıs'ta Ulusal Muhafızlar ülkede ilan edilen karantina koşullarının uygulanması için göreve çağrıldı. Bu bağlamda yaklaşık 50 kadar asker, Larnaka'da polisin yaptığı denetimlere destek olmak için kışladan çıktı.

Koronavirüs salgınında bugün açıklanan yeni 58 vaka ile günlük vaka rekorunu kıran Güney Kıbrıs'ta Ulusal Muhafızlar ülkede ilan edilen karantina koşullarının uygulanması için göreve çağrıldı. Bu bağlamda yaklaşık 50 kadar asker, Larnaka'da polisin yaptığı denetimlere destek olmak için kışladan çıktı.

Larnaka'da bir eve yapılan baskında toplam 24 kişinin parti yaparken yakalanması üzerine basına açıklamalarda bulunan Polis Müdürü Kipros Mihalidis "öyle görülüyor ki insanlar laftan anlamadığı için biz de zor kullanmak zorunda kalacağız. İnsanlarımız maalesef çağrılara kulak asmıyor" diye konuşurken, Larnaka'da polis denetimlerinin en üst düzeye çıkarıldığını kaydetti.

Mihalidis, bu denetimler sırasında yaklaşık 50 UIusal Muhafızın da polise eşlik ettiğini anlatarak "kamu sağlığı her şeyin üzerindedir. Bu bağlamda denetimlerin sıkı şekilde yapılması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

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