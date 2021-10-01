CTP'li Özsağlam “CTP Amiral gemisini de geri alacaktır” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Yerel Yönetimler Sekreteri Muhittin Özsağlam “CTP Amiral gemisini de geri alacaktır” dedi.

Özsağlam, CTP’nin bir hizmet sembolü olduğunu vurguladığı sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

“CTP Belediyelerde bir hizmet sembolüdür… Önümüzdeki yerel seçimlerde sosyal belediyecilik, çağdaş ve akıllı kent anlayışını Lefkoşa, Mağusa ve Girne gibi büyük kentlerde de icra etmeye adayız. Kimsenin endişesi olmasın CTP Amiral gemisini de geri alacaktır…”