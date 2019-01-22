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Çukur’da duvar yazısı: Öykü Arin’e umut ol

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Çukur dizisi, 21 Ocak'ta yayınlanan bölümde JMML tanısı konulan Öykü Arin'e ve kök hücre bağışına dikkat çekti
Çukur’da duvar yazısı: Öykü Arin’e umut ol

İzmir’de, Juvenil Miyelomonositik Lösemi teşhisi konulan 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ilik nakli bekliyor. 21 Ocak tarihinde yayınlanan Çukur dizisinin bir sahnesinde, duvarda “Öykü Arin’e umut ol! Kök hücre bağışı hayat kurtarır.” yazısı yer aldı.

Geçtiğimiz günlerde Çukur dizisi oyuncuları ve set ekibi, kan kanseriyle mücadele eden ve ilik nakli bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı başta olmak üzere tüm lösemi hastaları için, sete gelen Kızılay aracında kan vermişti.

ÖYKÜ ARİN İLİK BEKLİYOR

İzmir’de yaşayan Çağdaş ve Eylem Yazıcı çiftinin kızları Öykü Arin’e, nadir görülen Juvenil Myelomonositik Lösemi (JMML) tanısı konuldu. Minik Öykü, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Ailesi, Öykü’nün hayata tutunması için, ilik nakli bekliyor. Öykü için sosyal medya üzerinden de bir kampanya başlatıldı. Donör bulunması için çabalayan Yazıcı Ailesi’nin yakınları ve yurttaşlar, bir yandan kan bağışında bulunurken, bir yandan da uygun ilik için seferber oldu. 

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