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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Lefkoşa’da konser verecek

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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Lefkoşa’da konser verecek
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, konserlerine Lefkoşa ve Gazimağusa’da devam edecek.

Konserler, bu akşam Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yarın ise Mağusa Rauf R. Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer alacak.

Ali Hoca şefliği ve Çellistanbul solistliğinde gerçekleşecek konserlerde Haydn’ın 45. Senfoni, Vivaldi’nin İki Viyolonsel için Konçertosu ve Dört Keman için Konçerto ile Sollima’nın İki Viyolansel için Ballade eserleri icra edilecek.

Çellistanbul ile birlikte Berlin Filarmoni Orkestrası üyesi Knut Weber de solist olarak konserde yer alacak.

Konserde solist olarak yer alacak olan Çellistanbul; 38. ve 42. Uluslararası İstanbul Müzik Festivalleri’nde yer almış,

Bandoneon Sanatçısı Tolga Salman ve piyanist Orçun Orçunsel ile seslendirdikleri Tango programının yanında Zuhal Olcay, Züfü Livaneli, Edip Akbayram, Neyzen Burcu Karadağ ve Soprano Pervin Çakar ile beraber konserler vermiştir.

Konserlere giriş ücretsiz olacak.

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