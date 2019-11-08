DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Göktürk, Atatürk’ün Ölüm Yıl Dönümü Dolayısıyla Bildiri Yayınladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM) Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk, ölümünün 81. yılında çeşitli törenlerle anılacak olan Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bir bildiri yayınladı.

Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk bildirisinde şu ifadelere yer verdi:

Dünya tarihinin en seçkin yerlerinden birisi, yarattığı Kurtuluş Savaşı destanı, Türkiye mucizesi ve sayısız inkılaplarıyla şüphesiz ki Ulu Önder Atatürk’e aittir. Türk Milleti’nin kurtarıcısı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu eşsiz insan Atatürk, elli yedi yıllık kısa ömründe fani bir insanın gerçekleştirmesine ihtimal verilmeyecek kadar büyük işler başarmıştır. Birinci Dünya Savaşı’nın karanlık günlerinde, Çanakkale’de Türk Milleti’ne milli bir kahraman, esaret altındaki diğer dünya milletlerine de umut ışığı olarak doğmuş, yok edilmek istenen milletini ve parçalanan Türk Vatanı’nı kurtarmak için Anadolu’da Milli Mücadele’yi başlatmış, binbir yokluk ve yoksulluk içinde milleti tek bir kuvvet haline getirerek Kurtuluş Savaşı’nın galibi ve dünyada özgürlük meşalesinin önderi olmuştur.

Yakılmış, yıkılmış vatan toprakları üzerinde, bütün bu olumsuzluklara rağmen, modern bir cumhuriyet kurmuş, düşman olarak savaştığı milletlerle, kısa zamanda iyi ilişkiler kurarak, Türkiye Cumhuriyeti’ni dünyada herkesin saygı duyduğu bir devlet haline getirmiştir. Bunun yanında Ulusuyla el ele vererek çağdaşlaşmanın temellerini oluşturan inkılaplarını gerçekleştirmiştir. Atatürk; ne boş hayallerin peşinde koşmuş, ne de gerçekleşmesi mümkün olmayan emellere inanmıştır. Büyük insan, bütün ilhamını bilimin ve aklın gerçeklerinden almış, düşünce sistemini hayatın içinde bizzat yaşayarak oluşturmuştur. Uğruna milyonlarca insanın ölüme sürüklendiği ideolojiler tarihin karanlıklarına gömülürken, Atatürkçü Düşünce Sistemi dimdik ayaktadır ve Türk Ulusu’na bundan sonra da kılavuz olmaya devam edecektir.

Bu Ulusun vazgeçilmez bir parçası olan Kıbrıs Türk Halkı da, Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kurtarıcı olarak görmüş ve onun çizgisinde ilerlemiştir. Bu çerçevede, Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’nde uygulamaya koyduğu inkılâp hareketlerini zorlama olmaksızın, eş zamanlı olarak kabul etmiştir. 36 yıl önce kurulan özgür ve bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte Atatürk ilke ve inkılaplarını sonsuza dek yaşatma azim ve kararlılığında olduğunu da her fırsatta göstermiştir.

Büyük Atatürk,

Bizlere emanet ettiğin eserinle ve değerini her gün biraz daha derinden anladığımız fikirlerinle Türk Ulusu’nun gönlünde ve düşüncelerinde sonsuza kadar yaşayacaksın.

Bu duygu ve düşüncelerle, Büyük Önder Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 81. yılında bir kez daha sevgi, saygı ve özlemle anıyor, yüksek hatırası önünde eğiliyoruz