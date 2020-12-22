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DAÜ-ATAUM’dan “21-25 Aralık Milli Mücadele Ve Şehitler Haftası” Bildirisi

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Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM) Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle bir bildiri yayınladı.
DAÜ-ATAUM’dan “21-25 Aralık Milli Mücadele Ve Şehitler Haftası” Bildirisi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM) Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle bir bildiri yayınladı. Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk, bildirisinde şu ifadelere yer verdi:

 

“21-25 Aralık tarihi, Kıbrıs Türk Halkı’nın verdiği Varoluş Mücadelesi’nde özel bir yere sahiptir. Rumlar, Anayasa değiştirmek bahanesiyle Kıbrıs’ı silah zoruyla Yunanistan’a bağlamak amacıyla hazırladıkları Akritas Planı’nı 21 Aralık 1963’te uygulamaya koymuşlardır. Böylece tarihe ‘Kanlı Noel’ olarak geçen vahşi saldırılar başlamıştır. Ancak Kıbrıs Türkü’nün direnişi ile karşılaşan saldırganlar, 24 saat içerisinde Türkler’i yok etme planlarında başarıya ulaşamadılar.

 

Amacımız, kesinlikle düşmanlık yaratmak değildir. Bulunduğumuz coğrafya zorunlu da olsa, Rumlarla komşu olarak yaşamayı gerektirmektedir. Ancak, bu zorunluluk, geçmişte bize yapılanları unutmamıza bir gerekçe olamaz. Aynı şekilde bu zorunluluk, Rum yönetiminin bugün bile topraklarımız üzerinde besledikleri emelleri görmememiz için bir neden olamaz. Geçmişte yapılanları bileceğiz ki, bugün özgürlüğün kıymetini daha iyi anlayalım ve daha güçlü sahip çıkalım. Bunun için geçmişte yaşananları özellikle gençlerimize her fırsatta anlatmalıyız. Unutmayalım ki: ‘Tarihlerini bilmeyenlerin coğrafyalarını başkaları çizer.’

 

Aziz şehitlerimiz; sizler, Kıbrıs Türk Halkı’nın Varoluş Mücadelesi’nde en güçlü dayanağı oldunuz. Sizler, bu toprakları vatan yapmak uğruna, vazife, bayrak ve bağımsızlık uğruna en değerli varlığınız olan canlarınızı gözünüzü kırpmadan şehadet mertebesine ulaştınız. Kanınızla suladığınız bu topraklarda ruhlarınızla yükselttiğiniz şanlı bayrağımızın gölgesinde bizler, bugün başımız dik, güven ve huzur içinde yaşıyoruz. Rahat uyuyun, sizleri unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. Kutsal hatıranız önünde minnet ve şükranla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun.

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